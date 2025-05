Periódico The New York Times firmó convenio para nutrir a la Inteligencia Artificial de Amazon

Se trata de un cambio radical para el The New York Times , que hasta ahora se había negado a dejar que sus contenidos alimentaran la IA generativa.

The New York Times anunció un acuerdo con Amazon para que el gigante tecnológico estadounidense pueda utilizar contenidos del diario neoyorquino con el fin de desarrollar modelos de inteligencia artificial (IA) generativa.

El acuerdo revelado este jueves abre a The New York Times el camino hacia el universo de Amazon y los dispositivos conectados a él, en particular su asistente de voz AI Alexa+, un acceso cada vez más crucial para los consumidores a medida que el uso de la IA generativa se extiende.

La noticia disparó las acciones del diario neoyorquino, que subieron 1,85% en la Bolsa de Nueva York y se acercaban a su máximo histórico, alcanzado a principios de diciembre.