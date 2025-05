Violencia, ira y agresiones sexuales: la pesadilla de trabajar con Sean ‘Diddy’ Combs

Bajo interrogatorio de la fiscalía, Mia recordó unas vacaciones en las que Cassie “gritaba pidiendo ayuda” y aseguraba que su expareja iba a matarla.

“Empujamos muebles contra la puerta (...) él (Combs) gritaba y golpeaba”, agregó Mia. También relató que debía preparar cuartos de hotel para maratones sexuales, en las que Cassie, bajo efecto de las drogas, debía tener relaciones sexuales con otros hombres.

Un trabajo con el fundador del famoso sello de rap y hip-hop Bad Boy Records podía ser estimulante, relató Mia, pero recordó estar expuesta a sus ataques de ira. “Yo no podía decir no. Nunca”, aseguró.

Para saber más: Xmosis: vuelven los verdaderos “Ekhymosis”

“Me arrojó objetos, me empujó contra la pared. Me lanzó a una piscina (...) me golpeó un brazo contra una puerta y también me agredió sexualmente”, enumeró.

Contra “Puff”, otro de sus apodos en el medio musical, pesan cargos de conspiración criminal, agresiones sexuales y de liderar una red de prostitución.

Capricorn Clark, otra de sus exempleadas, testificó el martes que su antiguo jefe la amenazó a menudo de muerte y una vez la secuestró en un ataque de celos relacionado con su expareja “Cassie”.

Figura del hip-hop en las últimas tres décadas, de ser hallado culpable el músico y productor podría pasar el resto de su vida en prisión.