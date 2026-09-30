“Veo un león”: dijo Netanyahu al encontrarse con el pasajero que sometió al atacante en vuelo de Flydubai

“Estamos aquí durante un ataque en el avión. Acabamos de neutralizar a los terroristas y nos preparamos para aterrizar (...) Si alguien me escucha: necesitamos ayuda. Todos los pasajeros están bien, excepto el piloto”, dice un pasajero con la cabeza ensangrentada mientras se graba en un video difundido por el medio israelí Ynet. El miércoles 30 de septiembre, el vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, tuvo que aterrizar de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, después de un incidente en la cabina en el que uno de los pilotos habría apuñalado al otro e intentado estrellar la aeronave. Los pasajeros intervinieron para someter al presunto atacante. Entre ellos estaba Yaniv, quien horas después fue recibido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el aeropuerto Ben-Gurión.

La aeronave llegó a perder 14.125 pies en 29 segundos, al pasar de 30.875 a 16.750 pies, según datos de Flightradar24. Según testimonios de pasajeros, el avión comenzó a descender rápidamente en medio de la emergencia: “Se oyeron gritos en el avión. Después abrieron la cabina y vieron sangre, y que alguien había apuñalado al piloto con un cuchillo”, relató uno de ellos a la televisión israelí. Otra pasajera describió que el avión “comenzó a bajar a toda velocidad. Era aterrador” y añadió: “Creímos que no saldríamos vivos”. Lea más: Avión de Flydubai cayó 14.000 pies en 29 segundos mientras un “terrorista” habría intentado estrellarlo, dice Israel

Flydubai confirmó que el avión aterrizó en Tabuk y que de los 174 pasajeros, entre ellos 166 israelíes, estaban a salvo. Sin embargo, tanto el capitán como el copiloto quedaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital: “También había un médico que hizo primeros auxilios, y gente que los atendió a ambos. Aparte del piloto, no hubo heridos, pero el mayor miedo era estrellarnos, que es exactamente lo que intentaba hacer”, contó una de las pasajeras. Yaniv, uno de los pasajeros que intervino durante la emergencia, le contó al primer ministro cómo logró ingresar a la cabina. En las imágenes del encuentro, el hombre se disculpa por recibir a Netanyahu con la camiseta todavía manchada de sangre, que, según explicó, pertenecía al copiloto reducido: “Desafortunadamente, no logramos matarlo, pero le tomará un tiempo recuperarse”, afirmó.

Durante el encuentro, Netanyahu abrazó a Yaniv y le dijo: “Veo un león”. El pasajero, respondió: “Somos un pueblo de leones”.

Así se vivió el ataque dentro de la cabina del avión de Flydubai

Yaniv relató que todo comenzó cuando una mujer gritó y las luces se apagaron. Después sintió una fuerza que lo llevó hacia abajo y vio a otro hombre frente a la puerta de la cabina. Según su relato, dentro estaban los dos pilotos y uno de ellos se encontraba cerca de la puerta. Yaniv explicó que esto dificultaba abrirla, pero consideró que el piloto herido consiguió hacerlo antes de desplomarse: “Antes de que se desmayara lo logró”, contó. En contexto: Piloto habría apuñalado a su compañero: avión aterrizó de emergencia en Arabia Saudita; se investiga posible intento de terrorismo

Cuando logró entrar, Yaniv aseguró que encontró al atacante sobre los controles de la cabina, entre los dos asientos de los pilotos. Uno de los pilotos estaba en el suelo y el otro permanecía sobre el panel: “Tomé al atacante, lo sujeté por el cuello y, primero que todo, lo saqué”, relató. Según explicó, después llamó a otros pasajeros israelíes que estaban en el avión para que ayudaran a mantener sometido al hombre. Después de sacar al atacante, Yaniv regresó a la cabina y tomó los controles de la aeronave: “Entré de nuevo, tiré de los controles, empecé a tirar de los controles”, contó.

Netanyahu le preguntó si sabía cómo hacerlo. Yaniv respondió que tiró de los controles hacia atrás y “el avión comenzó a estabilizarse un poco más hasta que uno de los pilotos le dijo que asumiría nuevamente el control”. Otros dos pilotos, que viajaban en el vuelo como pasajeros, habrían tomado el mando del avión durante el aterrizaje. Le puede interesar: Una batería portátil provoca incendio en vuelo de KLM que iba a Curazao; obligó al avión a regresar Durante la conversación, Yaniv calculó que, cuando ocurrió la emergencia, faltaba alrededor de una hora y diez minutos para el aterrizaje: “No sabemos qué habría pasado”, dijo, al señalar que, por el tiempo que aún quedaba de vuelo, la aeronave habría estado cerca de la frontera de Israel.

“Simplemente es increíble lo que hiciste (...) Eres un héroe. Mereces una medalla global al honor”, le dijo Netanyahu. El encuentro terminó con Netanyahu destacando nuevamente la actuación de Yaniv durante la emergencia.

Netanyahu destacó y confirmo la identidad al capitán Smit Machchhar, piloto herido durante el ataque en el avión de Flydubai

El primer ministro también se refirió al capitán indio Smit Machchhar, a quien atribuyó una intervención decisiva durante la emergencia: “Mi saludo al piloto indio Capitán Smit Machchhar por su extraordinario valor”, afirmó Netanyahu.

El piloto fue apuñalado y resultó gravemente herido, pero, según el primer ministro, luchó, resistió y abrió la puerta de la cabina, lo que permitió que pasajeros y tripulantes intervinieran contra el atacante. Netanyahu afirmó que esa acción permitió salvar las vidas de 174 personas, entre ellas ciudadanos israelíes y personas de otras nacionalidades: “Es un verdadero héroe”, dijo, quien también le deseó al capitán una pronta y completa recuperación.

El incidente es investigado por las autoridades israelíes como un posible ataque terrorista, mientras continúa la reconstrucción de lo ocurrido dentro de la cabina. No se vaya sin leer: “Pensábamos que habría más ataques”: testimonios del plan que activó Aerocivil tras el 11-S Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuesta: