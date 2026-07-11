Taylor Swift y Travis Kelce debutan como esposos en una boda una semana después de casarse

Después de una semana marcada por el hermetismo alrededor de su matrimonio y la circulación de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial, Taylor Swift y Travis Kelce hicieron su primera aparición pública como esposos durante la boda de unos amigos en el sur de California.
La cantante y el jugador de la NFL asistieron el 10 de julio al matrimonio de JuJu Smith-Schuster, excompañero de Kelce en los Kansas City Chiefs, y Laura Kruk, apenas siete días después de haber celebrado su propia boda en el Madison Square Garden de Nueva York.