Hoy, en un emotivo discurso, Nancy Pelosi, de 82 años, dijo que mantendrá su escaño, pero que no buscará la reelección como líder demócrata. “No he tenido mayor honor oficial que el de hablar en nombre de los ciudadanos de San Francisco y lo seguiré haciendo como miembro de la Cámara de Representantes, sirviendo al gran estado de California y defendiendo nuestra Constitución, pero no buscaré la reelección al liderazgo”, sostuvo. Al parecer, su sucesor en la Cámara Baja será el republicano Kevin McCarthy.