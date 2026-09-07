Reportan cinco muertos en accidente de avión de carga de Amazon que se salió de pista en Miami

Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas cuando un avión de carga de Amazon se salió de la pista tras aterrizar el domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, chocó contra varios vehículos y se incendió, informaron las autoridades.
El jefe de bomberos del condado de Miami-Dade, Ray Jadallah, dijo a los periodistas que, además de las cinco víctimas mortales, tres personas fueron trasladadas a centros de traumatología “en estado crítico” y otras dos fueron atendidas en un hospital local.
“El avión golpeó un par de vehículos”, lo que dejó “un par de víctimas que quedaron atrapadas en los vehículos, así que comenzó a llevarse a cabo una compleja labor de extracción con nuestro equipo de rescate técnico”, señaló Jadallah.
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El jefe de bomberos no aclaró si el piloto o el copiloto sobrevivieron, y los funcionarios se negaron a responder preguntas después de hacer breves declaraciones.
En videos se vio un denso humo saliendo del Boeing 767 que había llegado a las 13H58 (17H58 GMT) desde Puerto Rico, mientras los camiones de bomberos acudían rápidamente al lugar.