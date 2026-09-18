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Hombre murió tras ser atacado por un tiburón en Australia; es el cuarto caso este año

Otro hombre fue mordido en una pierna en la playa de Glenfield, al norte de Perth. En enero se presentó otro caso, en el que un niño de 12 años perdió la vida tras ser atacado mientras nadaba en la bahía de Sídney.

  • Un hombre murió tras ser atacado por un tiburón en una playa de Perth, en el estado de Australia Occidental. FOTO: Tomada de Instagram @TRAVELWISE
    Un hombre murió tras ser atacado por un tiburón en una playa de Perth, en el estado de Australia Occidental. FOTO: Tomada de Instagram @TRAVELWISE
Agencia AFP
hace 2 horas
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Un hombre murió este viernes tras ser atacado por un tiburón mientras nadaba frente a una popular playa cercana a Perth, en el estado de Australia Occidental, informaron las autoridades.

Se trata de la cuarta muerte causada por un ataque de tiburón en Australia este año. “Se recibió el aviso de que un hombre había sido mordido por un tiburón mientras nadaba”, indicó una portavoz de la policía en un comunicado.

“El hombre murió a consecuencia del ataque”, añadió. Helicópteros y embarcaciones de la policía rastrearon las aguas frente a la playa de Sorrento después de que los servicios de emergencia fueran alertados.

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Las autoridades cerraron las playas de la zona hasta nuevo aviso. Medios locales informaron que varios testigos vieron sangre en el agua. La organización de salvamento marítimo Surf Life Saving WA señaló en redes sociales que un tiburón de especie aún no identificada estuvo implicado en el incidente, ocurrido a unos 50 metros de la costa.

Es el segundo ataque de tiburón registrado esta semana en Australia Occidental. A inicios de semana, un hombre perdió parte de una pierna tras ser mordido en la playa de Glenfield, al norte de Perth.

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En enero, un niño de 12 años murió tras ser atacado mientras nadaba en la bahía de Sídney. Entre mayo y junio, tres buzos fallecieron en incidentes separados: dos en Australia Occidental y un tercero en Queensland.

Además, en junio una mujer tuvo que ser sometida a la amputación de parte de su brazo izquierdo tras ser atacada por un tiburón en una de las playas más populares de Sídney. Según una base de datos especializada, desde 1791 se han registrado alrededor de 1.300 incidentes de este tipo en Australia, más de 260 de ellos mortales.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el ataque de tiburón en Australia que dejó un hombre muerto?
El ataque ocurrió frente a la playa de Sorrento, cerca de Perth, en Australia Occidental, cuando el hombre nadaba a unos 50 metros de la costa.
¿Qué pasó en la playa de Sorrento tras el ataque de tiburón?
Tras el ataque, helicópteros y embarcaciones de la Policía rastrearon las aguas de la zona, mientras las autoridades ordenaron el cierre de las playas hasta nuevo aviso.
¿Qué especie de tiburón atacó al hombre en Perth?
La especie del tiburón involucrado en el ataque todavía no había sido identificada al momento de la información. Surf Life Saving WA confirmó que un tiburón estuvo implicado en el incidente.

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