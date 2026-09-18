Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

La joven colombiana Nataly Osma fue hallada muerta en un apartamento en México: esta es la hipótesis que investigan

Nataly Osma Pinilla, de 29 años, había alquilado un apartamento de renta corta junto con una amiga. Ambas aprovecharon su estadía para disfrutar de los atractivos turísticos de Ciudad de México, pero al día siguiente Nataly fue encontrada sin vida en la habitación.

  • Investigan la muerte de Nataly Osma Pinilla, de 29 años, quien fue encontrada sin vida en un apartamento de Ciudad de México. FOTO: Capturas de video @c4jimenez
    Investigan la muerte de Nataly Osma Pinilla, de 29 años, quien fue encontrada sin vida en un apartamento de Ciudad de México. FOTO: Capturas de video @c4jimenez
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Un total misterio rodea el hallazgo de una colombiana sin vida, ocurrido después de que saliera a recorrer Ciudad de México durante el 16 de septiembre.

Nataly Osma Pinilla, de 29 años, había alquilado un apartamento de renta corta junto con una amiga, también colombiana, para hospedarse durante unos días y disfrutar de la celebración por la independencia de México.

Lea también: Hombre murió tras ser atacado por un tiburón en Australia; es el cuarto caso este año

Ambas decidieron recorrer el sector ese miércoles para unirse a la celebración. Luego regresaron al apartamento, ubicado en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc, y después de unas horas comenzaron a sentir malestar y a presentar vómito.

A la mañana siguiente, la amiga de Nataly ingresó a la habitación y fue en ese momento cuando la encontró sobre una cama y no presentaba signos vitales, por lo que llamó de inmediato a los servicios de emergencia.

Entérese: Colombiana denunció a reconocido escultor peruano por presuntos abusos desde que tenía 14 años

Cuando las autoridades llegaron, comprobaron que la joven no presentaba signos de violencia en su cuerpo y que sus pertenencias, entre ellas el pasaporte, dinero y otros objetos personales, permanecían en el apartamento, por lo que descartaron de manera preliminar un posible robo.

Lo que se conoce hasta el momento es que las amigas habrían acudido a un restaurante de comida japonesa, lo que desencadenó una intoxicación tras consumir alimentos en el lugar. Esta sería una de las hipótesis que explicaría el vómito y el malestar, pero hace parte de la investigación sobre la causa de muerte. .

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si algún delito estuvo relacionado con la muerte de Nataly Osma.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

1. ¿Qué se sabe sobre la muerte de Nataly Osma en Ciudad de México?
Nataly Osma Pinilla, una colombiana de 29 años, fue encontrada sin vida en el apartamento que había alquilado junto con una amiga en la colonia Tabacalera, en Ciudad de México. Su amiga la encontró en una cama a la mañana siguiente de que ambas presentaran malestar y vómito.
¿Dónde encontraron muerta a Nataly Osma?
Nataly Osma fue encontrada sin vida en el apartamento de renta corta donde se hospedaba con una amiga colombiana, ubicado en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México.
¿Qué síntomas presentaron Nataly Osma y su amiga antes de la muerte?
Las dos mujeres presentaron malestar y vómito después de regresar al apartamento tras recorrer Ciudad de México durante la celebración de la independencia de México.

Temas recomendados

Mujeres
Judicial
Jóvenes
Muerte
colombianos en el exterior
Restaurantes
Intoxicación
alimentos
Amigos
Colombia
México
Ciudad de México
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos