Murió un venezolano bajo custodia de ICE; ya son 22 los migrantes fallecidos en centros de detención en 2026

Un ciudadano venezolano de 45 años, identificado como Jesús Manuel Arenas Silva, murió mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un traslado entre dos centros de detención en el estado de Georgia.
El hecho ocurrió el lunes y fue informado este miércoles por la agencia federal, que indicó que la causa preliminar del fallecimiento sería un paro cardíaco. Con este caso, la cifra de migrantes fallecidos bajo custodia del ICE en lo que va de 2026 se elevó a 22.