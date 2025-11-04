Presidente de Miss Universe tomó medidas contra directivo que agredió a la representante de México: “No permitiré que ninguna sea humillada”

Una fuerte polémica sacudió el certamen Miss Universe 2025 en Tailandia, luego de que el empresario y fundador de Miss Grand International (MGI), Nawat Itsaragrisil, agrediera verbalmente e intimidara públicamente a Fátima Bosch, representante de México, en medio de un evento oficial. Según videos difundidos en redes sociales, Nawat le cuestionó a Bosch si no pensaba “publicar nada” para promocionar a Tailandia, y posteriormente le dijo: “Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca” e incluso llamó al personal de seguridad para retirarla del lugar. El hecho que sucedió previo a la ceremonia de imposición de bandas de las candidatas generó indignación inmediata entre las delegadas e incluso de la actual reina universal Victoria Kjær, al punto de que la organización Miss Universe tomó medidas para distanciarse de MGI, un certamen tailandés que ha ganado popularidad en Asia y mantiene una relación de competencia con Miss Universe.

Raúl Rocha, presidente y copropietario de Miss Universe Organization (MUO), se pronunció a través de un comunicado en el que expresó su “gran indignación y repudio” hacia Nawat. “Quiero expresar mi solidaridad y apoyo incondicional a todas las delegadas que representan a los 122 países en el certamen de Miss Universe, en el cual Tailandia es nuestro país anfitrión. No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados. Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión”, afirmó Rocha. El empresario mexicano aseguró que “no permitirá que ninguna de las delegadas sea atacada o humillada” y ordenó posponer el evento de colocación de bandas.

También anunció que la participación de Nawat en los eventos oficiales del certamen número 74 de Miss Universe será “muy limitada o nula”. “Quiero dejar de manifiesto que di la instrucción de posponer el evento de colocación de bandas y en el que se originó este lamentable hecho, para evitar precisamente la interacción con Nawat, quien, en su deseo de siempre protagonizar, generó este acto. Y quiero dejar en claro, una vez más, que las únicas que deben brillar son nuestras delegadas de Miss Universe que representan a cada uno de sus países dignamente”, agregó Rocha.