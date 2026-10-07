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¿Medicamentos para bajar de peso en niños? Esto recomienda la OMS

La OMS estableció nuevas recomendaciones para el tratamiento de la obesidad en niños y adolescentes. Estas son las medidas que se deben tener en cuenta según la edad y los tratamientos disponibles.

  • La OMS estableció recomendaciones sobre el uso de medicamentos y procedimientos para tratar la obesidad en niños y adolescentes. FOTO: Magnfic.
    La OMS estableció recomendaciones sobre el uso de medicamentos y procedimientos para tratar la obesidad en niños y adolescentes. FOTO: Magnfic.
Agencia AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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El organismo de la ONU publicó este miércoles nuevas recomendaciones sobre la lucha contra la obesidad en menores de 19 años dado su notable aumento en los últimos años. Para los niños y jóvenes de 5 a 19 años, la tasa de obesidad ha pasado del 2% en 1990 al 8% en 2024.

“La OMS no recomienda el tratamiento farmacológico, la cirugía bariátrica (cirugía que modifica el estómago o el tracto digestivo) ni los dispositivos para la pérdida de peso en niños de 0 a 9 años”, indicó el comunicado.

Los medicamentos contra la diabetes de la familia de los GLP-1, como Ozempic, Wegovy o Mounjaro, son usados hoy en día para adelgazar gracias a la sensación de saciedad que genera la insulina.

En diciembre de 2025, la OMS recomendó el uso de medicamentos GLP-1 como medicación contra la obesidad para los adultos.

El Departamento de Nutrición y Seguridad Sanitaria de los Alimentos de la OMS aconseja el uso de estos fármacos en adolescentes de 10 a 19 años solamente si todos los demás tratamientos, como el cambio de alimentación, de actividad física y estilo de vida, no han funcionado en el transcurso de 6 meses.

Conozca: ¿Para qué están aprobados Wegovy, Ozempic y Mounjaro en Colombia según el Invima?

En cuanto a la cirugía bariátrica, para los jóvenes de esa franja de edad puede ser autorizada “bajo ciertas condiciones estrictas en adolescentes que padecen obesidad severa”.

Ozempic, Wegovy y Mounjaro: ¿cómo funcionan y para quién están aprobados en Colombia?

En Colombia, algunos de los medicamentos que han ganado popularidad para el control del peso pertenecen a familias como la semaglutida y la tirzepatida. Ozempic, cuyo principio activo es la semaglutida, cuenta con registro para el manejo de pacientes con diabetes, mientras que Wegovy, también basado en semaglutida, tiene aprobación para obesidad y sobrepeso.

En el caso de Mounjaro, su principio activo es la tirzepatida, un medicamento que actúa sobre dos receptores diferentes. Según explicó el endocrinólogo José Luis Torres Grajales a EL COLOMBIANO, este medicamento cuenta con registro del Invima para diabetes y se esperaba posteriormente su aprobación para obesidad.

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El auge de estos tratamientos también ha impulsado la venta informal de productos promocionados como “péptidos” a través de redes sociales. El especialista advirtió que algunos se comercializan sin registro sanitario y cuestionó que no exista claridad sobre su procedencia, seguridad y posibles efectos a mediano y largo plazo.

Continúe leyendo: Qué es la peste neumónica, cómo se contagia y por qué puede matar en menos de 24 horas

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué medicamentos para bajar de peso están aprobados en Colombia?
Según el material consultado, Wegovy está aprobado para obesidad y sobrepeso, mientras Ozempic y Mounjaro cuentan con registro para diabetes.
¿Cuál es la diferencia entre Ozempic y Wegovy?
Ambos contienen semaglutida, pero tienen diferentes indicaciones aprobadas. Ozempic está registrado para diabetes y Wegovy para obesidad y sobrepeso
¿Qué es Mounjaro y para qué está aprobado en Colombia?
Mounjaro contiene tirzepatida, que actúa sobre dos receptores diferentes. Según el material consultado, cuenta con registro del Invima para diabetes.

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