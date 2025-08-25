El ‘Mayo’ Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, se declaró culpable de narcotráfico en EE. UU.

Ismael ‘Mayo’ Zambada, cofundador del poderoso Cartel de Sinaloa en los años 80, se declaró culpable de narcotráfico este lunes en Nueva York, una decisión con la que evita ir a juicio y por la que recibiría una condena menor a la de su exsocio Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos.
“Culpable”, dijo Zambada en español, con voz casi inaudible, de los cargos de empresa criminal continuada y actividades de crimen organizado dentro de un grupo criminal, por los que pidió perdón tras reconocer que “promovió la corrupción de policía, mandos militares y políticos” en México.
Zambada, que dijo tener 75 años y no 77 como se había informado hasta ahora, fue según la justicia estadounidense uno de los “más prolíficos y poderosos narcotraficantes del mundo”. Fue detenido el 25 de julio de 2024 en suelo estadounidense tras llegar, según denunció, emboscado por un hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López.