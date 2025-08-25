El ‘Mayo’ Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, se declaró culpable de narcotráfico en EE. UU.

Zambada pidió perdón a “quienes han sufrido” por sus acciones y reconoció que “la organización que dirigía promovió la corrupción” en México, “pagando sobornos a policías, comandantes militares y a políticos”.

El narcotraficante debe pagar una multa de 15.000 millones de dólares. El juez instructor Brian Cogan fijó para el 13 de enero de 2026 el anuncio su sentencia. Zambada, que afirmó tomar medicamentos para el dolor de rodillas, expresó ante el juez que es consciente de que con el acuerdo de culpabilidad renuncia a sus derechos constitucionales de ir a juicio y de apelar una posible sentencia desfavorable. En su mea culpa, Zambada, que admitió haber enviado "1.500 toneladas" de cocaína a Estados Unidos y que nunca había consumido drogas, reconoció que sus acciones "constituyen graves violaciones de las leyes antidroga de los Estados Unidos" y "acepta toda la responsabilidad" por el mal que hizo. La fiscalía había anunciado a principios de agosto que renunciaba a pedir la pena de muerte en su caso, pese a que Zambada no estaba amparado por un acuerdo de extradición con México, que excluye la pena capital. Su abogado Frank Pérez aseguró que el pacto con la fiscalía "no es un acuerdo de cooperación". "Puedo afirmar categóricamente que no existe ningún acuerdo por el que esté cooperando con el Gobierno de los Estados Unidos ni con ningún otro gobierno", dijo en una declaración enviada a la AFP tras la audiencia.

El ‘Mayo’ Zambada le hizo un llamado a Sinaloa

"Mi cliente (...) hace un pedido a la población de Sinaloa para que mantenga la calma, actúe con moderación y evite la violencia", ante la guerra desatada entre su clan y los herederos del Chapo que ha dejado más de un millar de muertos. "El derramamiento de sangre no sirve para nada, solo profundiza las heridas y prolonga el sufrimiento. Insta a su comunidad a mirar hacia la paz y la estabilidad para el futuro del estado", señala. El Chapo fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos tras un mediático juicio en 2018. "Esta resolución marca el cierre de una de las últimas grandes persecuciones judiciales de líderes del cartel de Sinaloa en Estados Unidos", reconoció el fiscal del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, tras anunciarse el acuerdo de culpabilidad.