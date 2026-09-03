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María Corina Machado cuestiona tratado petrolero entre EE.UU. y Delcy Rodríguez: “Venezuela necesita mucho más que dinero”

La líder opositora criticó la legitimidad del régimen que sigue administrando al país sudamericano y promete volver a Venezuela, pese a no estar en las recientes negociaciones entre EE. UU. y la oposición.

  • María Corina Machado lanzó varias críticas al acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos y la permanencia de Delcy Rodríguez en el poder. Foto: Getty Images
    María Corina Machado lanzó varias críticas al acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos y la permanencia de Delcy Rodríguez en el poder. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La líder de la oposición venezolana y premio nobel de la paz, María Corina Machado, dijo que Venezuela “necesita mucho más que dinero”, tras el inédito acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, cuya legitimidad objeta.

En un video grabado desde el exilio, y publicado en X este jueves, 3 de septiembre, Machado dijo que “el sector petrolero es sólo una parte de la inmensa reconstrucción” en Venezuela”, que “requiere inversiones colosales”.

“En un país con las dimensiones y la fragilidad institucional de Venezuela, ningún sector podrá funcionar de manera aislada”, aseguró Machado, que salió de Venezuela de manera clandestina en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz y vive actualmente en Panamá.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada la firma de un “histórico” acuerdo con Venezuela que otorga a su país el 20% de la gigantescas reservas de petróleo venezolano.

El convenio da a Estados Unidos el control de 65.000 millones de barriles de crudo en 17 campos en diferentes zonas del país. Venezuela considera que obtendrá beneficios por 209.000 millones de dólares en 25 años.

Venezuela tiene las mayores mayores reservas certificadas de hidrocarburos del mundo, con más de 300.000 millones de barriles. Pero su producción sigue siendo muy limitada tras décadas de inversión insuficiente, sanciones y corrupción.

“Todo eso le da a Venezuela un valor estratégico extraordinario, tanto para la seguridad nacional de los Estados Unidos como para la estabilidad del hemisferio. Pero el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un RÉGIMEN ILEGÍTIMO, le pertenece al pueblo venezolano”, dijo Machado. “Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”, el palacio de gobierno, sostuvo.

Tras la firma de acuerdos con multinacionales petroleras como Chevron y Eni el miércoles en Caracas, Trump y Delcy Rodríguez coincidieron en señalar que Venezuela no está lista para celebrar elecciones.

Lea también: Trump anuncia el “mayor acuerdo de la historia” con Venezuela para duplicar sus reservas de petróleo

“Simplemente no me parece que estén listos todavía. Sabes, es algo muy nuevo. Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno”, dijo Trump el miércoles.

El mensaje de la líder opositora ocurre ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.

Luego de asumir en enero como presidenta interina, Rodríguez impulsó leyes en los sectores del petróleo y la minería para atraer inversiones privadas. El presidente estadounidense ha halagado en varias ocasiones la gestión de Delcy.

Machado defendió la alianza con Estados Unidos, pero aseguró que el país debe trabajar “bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia”. Esto, aseveró, “solo es posible con la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático”.

“Sé lo que ustedes están sintiendo: tristeza, rabia y ese malestar tan repetido en nuestra historia porque alguien decida sobre lo nuestro, en nuestro nombre, sin contar con nosotros”, señaló Machado en su mensaje, al subrayar la “profunda preocupación por las implicaciones que tiene” para el futuro de Venezuela.

La líder promete que volverá al país sudamericano, pero especialistas señalan que Washington no ve con buenos ojos su regreso. En agosto inició en Caracas un diálogo político entre el gobierno interino y una parte de la oposición de cara a una transición democrática, pero Machado no fue invitada.

Esta mesa de negociaciones ha estado auspiciada por Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el miércoles en una entrevista con Fox News que la nueva ronda de negociaciones iniciará en unos 10 días.

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Machado hace parte de la oposición que denuncia un fraude electoral de Maduro en las últimas presidenciales de 2024, y reivindica la victoria en esos comicios de Edmundo González, candidato apadrinado por ella. La líder opositora fue inhabilitada políticamente y no pudo ser candidata en aquella ocasión.

Siga leyendo | Ni Exxon ni Chevron: quién es el “bolichico” que se quedó con el acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela

*Con información de AFP

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué María Corina Machado cuestiona el acuerdo petrolero con Estados Unidos?
María Corina Machado cuestiona que el acuerdo se haya negociado sin contar con los venezolanos y bajo un gobierno cuya legitimidad objeta. Aunque respalda la alianza con Estados Unidos, exige transparencia, legalidad, eficiencia y un gobierno democrático.
¿Qué exige María Corina Machado para la reconstrucción de Venezuela?
Machado sostiene que Venezuela necesita mucho más que inversiones petroleras. Considera necesaria una reconstrucción integral que requiere inversiones colosales y condiciones de transparencia, legalidad, eficiencia, legitimidad y estabilidad democrática.
¿Cuánto petróleo tienen las reservas de Venezuela?
Venezuela posee más de 300.000 millones de barriles en reservas certificadas de hidrocarburos, las mayores del mundo. Sin embargo, su producción es limitada debido a décadas de inversión insuficiente, sanciones y corrupción

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