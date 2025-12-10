Así fue como María Corina Machado salió de Venezuela: una lancha y ayuda de EE. UU. fueron claves

Aunque no llegó a tiempo para recibir el premio Nobel de la Paz, la líder opositora María Corina Machado logró salir de Venezuela en medio de la persecución que afronta de parte del régimen de Nicolás Maduro.
La Nobel de Paz logró concretar su salida de territorio venezolano el día de ayer, 9 de diciembre, según lo reveló el diario estadounidense The Wall Street Journal, que entregó detalles acerca del éxodo de Machado.