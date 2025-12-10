x

Así fue como María Corina Machado salió de Venezuela: una lancha y ayuda de EE. UU. fueron claves

A pesar de no recibir en persona el Nobel de Paz, la líder de la oposición al régimen de Maduro logró salir de Venezuela y tomar rumbo a Oslo

    La entrega del Nobel de Paz en Oslo ha estado llena de incertidumbre por la no aparición de María Corina, quien no llegó a tiempo para la ceremonia pero pudo salir de Venezuela. Foto: Odd ANDERSEN / AFP
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

10 de diciembre de 2025
Aunque no llegó a tiempo para recibir el premio Nobel de la Paz, la líder opositora María Corina Machado logró salir de Venezuela en medio de la persecución que afronta de parte del régimen de Nicolás Maduro.

La Nobel de Paz logró concretar su salida de territorio venezolano el día de ayer, 9 de diciembre, según lo reveló el diario estadounidense The Wall Street Journal, que entregó detalles acerca del éxodo de Machado.

De acuerdo con ese medio, la ruta de la líder opositora implicó tomar una lancha que la transportó hasta Curazao, una isla ubicada a unos 65 kilómetros de la costa, en un viaje que pudo haber durado cerca de 45 minutos. Tras su llegada a Curazao, Machado tomó un avión con destino a Oslo.

El diario estadounidense cita a funcionarios del gobierno de Estados Unidos, quienes al parecer estuvieron al tanto de la operación. Aunque no se pudo verificar si hubo una relación directa entre la Casa Blanca y la salida de Machado, aviones norteamericanos estuvieron realizando sobrevuelos en la zona donde la líder opositora se habría movilizado, lo que podría indicar que el viaje pudo haber sido supervisado hasta su destino.

Dado que los tiempos de viaje impidieron que Machado llegara a la capital noruega para el evento principal, fue su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 en su representación. En la entrega, Sosa Machado leyó un discurso escrito por su madre, centrado en la “larga marcha hacia la libertad” del pueblo venezolano.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, expresó que María Corina le dijo en una llamada que se encontraba en viaje, señalando que “tanta gente que arriesgó su vida” hizo posible su llegada a Oslo.

La líder opositora al régimen chavista ha estado al tanto de la ceremonia del Nobel de la Paz. “Qué honor escuchar mi discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz 2025 en la voz de mi hija, y saber que muy pronto podré abrazarla a ella y a mi familia nuevamente”, fue lo que escribió en su cuenta de X.

¿Por qué María Corina Machado no recibió personalmente el Nobel de la Paz 2025?
Debido a la persecución en Venezuela y los tiempos de viaje, no pudo llegar a Oslo, por lo que su hija recibió el premio en su nombre.
¿Cuál fue la ruta de salida de María Corina Machado de Venezuela?
Se trasladó en lancha hasta Curazao y luego viajó en avión hacia Oslo, Noruega.
¿Qué destacó en el discurso leído por su hija?
El discurso se centró en la lucha de Machado y del pueblo venezolano por la libertad y los derechos humanos.

Utilidad para la vida