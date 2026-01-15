x

María Corina Machado tras su reunión en la Casa Blanca: “contamos con Trump para la libertad de Venezuela”

La reunión tuvo lugar en horas del medio día en la capital de Estados Unidos.

  • La reunión se dio a puertas cerradas en la Casa Blanca. Foto. AFP.
    La reunión se dio a puertas cerradas en la Casa Blanca. Foto. AFP.
Laura Juliana López
Laura Juliana López
hace 3 horas
bookmark

Tras la esperada reunión entre el mandatario estadounidense Donald Trump y María Corina Machado, máxima líder de la oposición venezolana, esta aseguró que Venezuela cuenta con “con el presidente Trump para su libertad”.

Machado le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense, tal como lo había anunciado hace pocos días tras la captura del jefe del régimen chavista, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, indicando que su insignia la quería compartir con Donald Trump.

En medio de la incertidumbre que se tenía antes de este encuentro, la líder opositora caraqueña, vestida de traje blanco, salió a saludar a las personas que la esperaban en las afueras del recinto de la Casa Blanca.

Sus palabras fueron cortas, pero contundentes: “contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”.

Machado, quien esperaba este encuentro desde hace días, ya ha dicho que se encuentra muy agradecida con el presidente Trump luego del operativo milimétrico que se llevó capturado a Nueva York al dictador Nicolás Maduro. En Estados Unidos, el líder del régimen y su esposa, enfrentará a la justicia americana por presuntos delitos que lo involucran con el narcotráfico.

No obstante, el presidente americano también le ha demostrado su apoyo al reemplazo de Maduro en Venezuela, Delcy Rodríguez. Durante la tarde de ayer, aseguró que “era estupenda”.

“Tuvimos una gran conversación hoy [Delcy Rodríguez], es una persona estupenda, ella es alguien con quien vamos a trabajar muy bien, Marco Rubio (secretario de Estado) también habló allí”, fueron las palabras del mandatario estadounidense luego de revelar que tuvo una llamada telefónica con Caracas el día de ayer.

Lo anterior, simplemente confirmó lo que el mismo mandatario venía diciendo hace semanas: que mantiene una cercanía con Rodríguez.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa previa a la salida de Machado de las inmediaciones de la Casa Blanca y mientras se estaba llevando a cabo la reunión con el presidente Trump, aseguró que María Corina es una “mujer muy valiente”.

Machado, en la Casa Blanca, también sostuvo una reunión con senadores republicanos y demócratas del Capitolio de los Estados Unidos. “Quiero asegurarles que vamos a convertir a Venezuela en un país libre y seguro, y en el aliado más fuerte que haya tenido Estados Unidos en esta región”, les dijo en el encuentro.

Se espera que Machado dé más declaraciones sobre esta reunión en medio de una rueda de prensa programada para las próximas horas.

