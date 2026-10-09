Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Marco Rubio insta a todos los opositores venezolanos a participar en negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez

El líder de la diplomacia de Estados Unidos le hizo un llamado a la oposición venezolana antes de instalar la próxima ronda de negociaciones en noviembre.

  • El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, le hizo un llamado a los integrantes de la oposición en Venezuela a apoyar las negociaciones que llegarán a una tercera ronda. Foto: Getty Images
    El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, le hizo un llamado a los integrantes de la oposición en Venezuela a apoyar las negociaciones que llegarán a una tercera ronda. Foto: Getty Images
Agencia AFP
hace 44 minutos
bookmark

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó a “todos los elementos en la oposición” venezolana a participar en la negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez.

La próxima ronda de la mesa negociadora será instalada el 14 de octubre, declaró Rubio a periodistas al recibir en el Departamento de Estado a la líder del bando opositor en las discusiones con el gobierno, Dinorah Figuera. El secretario de Estado declaró que ella tenía el “apoyo al 100%” de Washington.

“Le pedimos a todos los elementos que están en oposición, y a todos los elementos en la sociedad, que participen y apoyen este proceso”, dijo Rubio.

De acuerdo al Departamento de Estado, esta tercera ronda “se centrará en finalizar el proceso de selección de la Corte Suprema” y en ofrecer “a los individuos y partidos políticos garantías necesarias para elecciones creíbles”.

Sin embargo, la oposición muestra disensiones internas, y algunos sectores critican la lentitud del proceso, entre ellos, la líder del principal partido opositor Vente Venezuela, María Corina Machado, quien se mantiene en el exilio.

Lea también | Marco Rubio y su control sobre Venezuela desde Washington: así concentra poder sobre el país

Machado, que se ha reunido en varias ocasiones con Rubio y miembros del gobierno de Trump, se mantiene al margen de esas conversaciones en Caracas.

“Esta es la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en mucho tiempo de restablecer de nuevo la democracia”, enfatizó Rubio.

“Nuestro deseo no es simplemente que Venezuela tenga una elección, sino también que tenga una democracia duradera”, explicó.

“Este no es un proceso fácil, pero es un proceso posible”, añadió por su parte Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, reconocida por Estados Unidos como órgano legislativo legítimo.

“Creemos que el cumplimiento de esta hoja de ruta, con el acompañamiento de Estados Unidos, sin duda alguna va a llevar a nuestro país al progreso”, indicó.

¿Hay diferencias entre Dinorah Figuera y María Corina Machado?

Las diferencias entre Figuera y Machado son públicas acerca del rumbo y el ritmo de las negociaciones. Tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa en una operación militar estadounidense el 3 de enero, el presidente Donald Trump declaró abiertamente que el principal objetivo era recuperar el control de la riqueza petrolera y reactivar su explotación.

Rubio, por su parte, anunció un proceso de tres partes: estabilización económica, principalmente con la apertura de la explotación petrolera a intereses extranjeros, la negociación política y las elecciones.

“Estamos muy contentos también de ver el progreso a través de lo que es la inversión petrolera”, aseguró Figuera ante la prensa.

Preguntada sobre cuándo se celebrarán elecciones en su país, la representante opositora respondió: “Vamos a estar garantizando el camino y la hoja de ruta para que haya elecciones”.

“Quiero dejar absolutamente claro que este proceso que ella está encabezando, junto con su equipo, cuenta con el mayor respaldo posible de los niveles más altos de nuestro Gobierno”, recalcó Rubio, señalando a Figuera.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha dicho en otras ocasiones que tiene un aprecio personal por Machado, y ha garantizado que Washington no se opone a su regreso a Venezuela.

Trump fue preguntado recientemente sobre la suerte de Machado, que ha denunciado que en al menos tres ocasiones se le ha impedido volver a su país.

“Es una gran mujer, y todo va a salir bien”, aseguró Trump a periodistas, tras recordar que Machado le regaló la medalla de su premio Nobel de la Paz.

Pero Trump muestra al mismo tiempo su satisfacción con Delcy Rodríguez, la presidenta interina, y recientemente estimó que Venezuela no está lista aún para unas elecciones.

Rodríguez impulsó, bajo presión de Washington, una amnistía que ha permitido la excarcelación de cientos de presos políticos, pero no se ha comprometido a dar una fecha de elecciones.

Siga leyendo: Marco Rubio niega que EE. UU. esté bloqueando entrada de María Corina Machado a Venezuela

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo será la próxima ronda de negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición?
La tercera ronda de negociaciones está prevista para el 14 de octubre. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, las conversaciones buscarán avanzar en la selección de la Corte Suprema y establecer garantías para unas elecciones creíbles.
¿Qué papel tiene Dinorah Figuera en las negociaciones políticas de Venezuela?
Dinorah Figuera lidera la representación opositora en las conversaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó el respaldo total de Washington a su gestión y pidió a otros sectores opositores que apoyen el proceso.
¿Qué temas se discutirán en la tercera ronda de negociaciones en Venezuela?
La agenda contempla finalizar el proceso de selección de la Corte Suprema y ofrecer garantías a personas y partidos políticos para celebrar elecciones creíbles. El proceso forma parte de la hoja de ruta impulsada con el acompañamiento de Estados Unidos.

Temas recomendados

Internacional
Política internacional
Crisis en Venezuela
Gobierno de Venezuela
Venezuela
Estados Unidos
María Corina Machado
Marco Rubio
Delcy Rodríguez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form