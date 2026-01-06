x

¿Por qué EE. UU. no capturó a Diosdado Cabello y Vladimir Padrino? Marco Rubio dio explicación clave

Aunque Cabello y Padrino también tienen orden de captura por parte de Estados Unidos, la escalada militar terminó solo con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

    El secretario de Estado dio las razones por las cuales Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López no fueron capturados en medio de la incursión militar hecha en Venezuela. Fotos: Getty Images y Embajada de Estados Unidos
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 12 horas
Luego de la Operación Resolución Absoluta que finalizó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, una de las inquietudes es por qué sólo se sacó del país al líder chavista y no se le dio captura a dos de sus figuras más cercanas.

Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López son dos de los hombres más cercanos al dictador Maduro ocupando ambos altos cargos dentro del gobierno venezolano.

Lea también: La noche en que cayó el anillo de seguridad de Maduro: la mitad murió en la operación militar de EE. UU.

Siendo Cabello el actual ministro del Interior y Padrino el actual ministro de Defensa, una captura de los dos militares hubiera significado un golpe contundente al chavismo, quien aún cuenta con el apoyo de la cúpula militar para seguir en el poder.

Ambos personajes son considerados dentro del círculo de confianza de Nicolás Maduro, quien se ha perpetrado en el poder desde el año 2013 y enfrenta cargos relacionados con presunto narcotráfico y narcoterrorismo.

Es tal la cercanía que así como con el dictador, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha mantenido órdenes de captura contra los funcionarios del régimen y desde la Casa Blanca se han ofrecido recompensas por información que ayude a la detención de los dos hombres.

En el caso de Diosdado Cabello, las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 25 millones de dólares, pues el actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, es señalado de ser uno de los líderes del Cartel de los Soles.

¿Por qué EE. UU. no capturó a Diosdado Cabello y Vladimir Padrino? Marco Rubio dio explicación clave

Por otro lado, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, es buscado por presunta conspiración para traficar drogas a Estados Unidos. La justicia de ese país ofrece una recompensa de 15 millones de dólares.

La explicación de Marco Rubio sobre la situación de Cabello y Padrino López

Pese a tener estas órdenes de captura en su contra, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, explicó para el medio CBS News que las razones para no capturar en ese momento a Diosdado Cabello y Vladimir Padrino corresponden a temas estratégicos.

“Es muy sencillo. No puedes entrar y llevártelos a todos”, le expresó Rubio al medio citado. “No es fácil aterrizar un helicóptero en medio de la base militar más grande... derribar su puerta, agarrarlo, esposarlo, leerle sus derechos, subirlo a un helicóptero... ¿y me preguntas por qué no hicimos eso en otros cinco lugares al mismo tiempo?”, agregó el secretario de Estado.

Rubio sostuvo que la prioridad era Maduro, pues el “número uno en la lista era el hombre que afirmaba ser el presidente del país, que no lo era”. Aunque no fueron capturados en la Operación Resolución Absoluta, las órdenes de captura y las recompensas que se ofrecen por información sobre las dos fichas claves del chavismo siguen vigentes.

Siga leyendo: Luego del ataque, ¿qué pasó con el capitán Juan Escalona, el edecán de Chávez y asistente de Maduro?

Utilidad para la vida