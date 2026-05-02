ELN atacó con drones una estación de Policía en Chocó: “Las medidas ordinarias ya no dan abasto”

Un nuevo ataque violento sembró el terror en la comunidad de Santa Rita, en Río Iró, Chocó, luego de que se escucharan varias explosiones que al parecer estaban dirigidas contra una estación de Policía ubicada en el centro urbano.
De acuerdo con la información preliminar, las cinco detonaciones fueron causadas por artefactos lanzados desde drones que se escucharon hacia las 3:30 de la tarde del 1 de mayo.
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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, denunció el atentado que atribuyó al Ejército de Liberación Nacional (ELN). “En este momento el ELN ataca con drones la estación de policía de Santa Rita, cabecera municipal de Rio Iró. Al momento tenemos dos patrulleros de la Policía Nacional heridos por los explosivos”, escribió en su cuenta de X.