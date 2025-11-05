x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Maduro se compara con Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny: “Soy más famoso”

Mientras crece la tensión entre Caracas y Washington, Nicolás Maduro encontró un motivo para bromear: su “fama”. El mandatario aseguró que hoy es “más famoso que Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny”.

  • Durante un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro bromeó al asegurar que es “más famoso que Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny”, en medio de crecientes tensiones entre Caracas y Washington. FOTO: Colprensa.
    Durante un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro bromeó al asegurar que es “más famoso que Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny”, en medio de crecientes tensiones entre Caracas y Washington. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
05 de noviembre de 2025
bookmark

En medio de un congreso del oficialismo transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró entre risas que se siente “más famoso” que las estrellas del pop Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny, luego de las constantes menciones que —según dijo— recibe de los medios de comunicación estadounidenses.

El comentario se produjo en un contexto marcado por las tensiones entre Caracas y Washington, tras la creciente presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Conozca: Maduro llama a prepararse para una eventual “lucha armada” contra Estados Unidos

Uno no deja de sorprenderse, es que de verdad uno no deja de sorprenderse, y digo, soy famoso, soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos, ahorita, que (la cantante colombiana) Karol G, soy más famoso que (el puertorriqueño) Bad Bunny. Tengo ganas de grabar un disco, inclusive”, expresó Maduro, provocando risas entre los asistentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Durante su intervención, el mandatario afirmó que aún se asombra de aparecer en medios estadounidenses y aseguró que “se creó una alarma” después de que afirmara que el pueblo venezolano es “un poderoso movimiento popular unido y armado en defensa de su derecho a la paz y a tener patria”.

Lea también: Rusia confirma contacto con Venezuela ante presunta solicitud de ayuda de Maduro

Maduro se describió como “un muchacho de los barrios de Caracas nacido un 23 de noviembre de 1962 y que se educó en las asambleas de la clase obrera caraqueña”, y añadió que su liderazgo “le crea tanta roncha al imperio norteamericano”.

Nicolás Maduro afirmó ser más famoso que Karol g. FOTO: Colprensa.
Nicolás Maduro afirmó ser más famoso que Karol g. FOTO: Colprensa.

“¿Qué temen de mí? Si no soy yo, es un pueblo de pie, en batalla, bolivariano, chavista, dueño de su destino, que no será humillado jamás, que no será rendido jamás y que logrará vencer al imperialismo en cualquiera de las amenazas que intenten contra nuestra patria amada”, agregó.

Advertencia desde el PSUV

Horas antes, el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, pidió a los venezolanos “estar preparados para lo peor”, aunque aseguró que en el país “no va a pasar mayor cosa”.

El también ministro del Interior llamó a asumir el “rol histórico” de consolidar la “revolución bolivariana” en medio de lo que calificó como “momentos duros”.

Caracas ha denunciado en los últimos días que la presencia militar estadounidense —que Washington justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico— es, en realidad, un plan para propiciar un “cambio de régimen” e imponer una autoridad “títere” con el fin de “apoderarse” de los recursos naturales, entre ellos el petróleo venezolano.

Temas recomendados

Música
Política
Famosos
gobierno
Comparación
Difamación
Venezuela
Nicolás Maduro
Karol G
Bad Bunny
Taylor Swift
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida