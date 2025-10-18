x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Maduro anuncia despliegue total de fuerzas en Venezuela ante “amenazas” de Estados Unidos

Nicolás Maduro anunció que el plan de defensa está operativo en todo el país, luego de completar ejercicios militares en los 24 estados de Venezuela. La medida responde al despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, que Caracas considera una amenaza directa.

  • Maduro respondió al despliegue naval de EE. UU. en el Caribe con ejercicios militares en todo el país. FOTO: Colprensa.
Agencia AFP
18 de octubre de 2025
bookmark

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este sábado que el plan de defensa ante las “amenazas” de Estados Unidos se encuentra activo en todo el país, tras completar ejercicios militares en los cuatro estados que faltaban.

Washington desplegó en agosto un operativo antinarcóticos con siete buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas, que Caracas considera como una “amenaza” para presionar un “cambio de régimen”.

En respuesta, Maduro ordenó ejercicios militares por estados con miles de efectivos, concentrándose en fronteras.

En contexto: Máxima tensión en el Caribe: nuevo ataque de EE. UU. habría dejado sobrevivientes por primera vez

Hoy completamos todas las zonas de defensa integral del país, todos los estados”, dijo en un audio en Telegram el mandatario, que anuncia frecuentemente este tipo de maniobras, muy publicitadas en redes sociales, pero no necesariamente traducidas en operaciones visibles sobre el terreno.

El ataque habría ocurrido el 16 octubre en aguas del Caribe. FOTO: captura de video.
El ataque habría ocurrido el 16 octubre en aguas del Caribe. FOTO: captura de video.

Las maniobras en la madrugada de este sábado fueron en Guárico, Cojedes, Barinas y Portuguesa (centro), indicó.

El despliegue naval estadounidense se anunció poco después de que Washington acusara a Maduro de encabezar carteles de droga y hasta la fecha se informó de seis embarcaciones de presuntos “narcoterroristas” atacadas por Estados Unidos con un saldo de al menos 27 muertos.

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que autorizó operaciones de la CIA contra Venezuela, aunque sin precisar la fecha. También dijo que estaba considerando realizar ataques terrestres contra carteles de la droga del país caribeño.

Buena parte de los ejercicios militares de Venezuela se realizan durante horas de la madrugada. Imágenes de militares saliendo de cuarteles fueron transmitidas por el canal estatal.

También participa la policía, Protección Civil y un cuerpo castrense integrado por civiles.

Esta semana se realizaron ejercicios en la frontera con Colombia, donde se anunció el despliegue de 17.000 efectivos, así como en Amazonas, Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy (oeste).

Temas recomendados

Caribe Mar
guerra
amenaza
ataque
ejercito
Fuerzas Militares
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Donald Trump
