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León XIV revocó los recortes salariales de cardenales y altos cargos del Vaticano decretados por Francisco

El entonces pontífice argentino redujo los salarios de cardenales y altos cargos de la Santa Sede durante la pandemia. Esto dice el decreto del papa estadounidense.

  • El papa León XIV revocó un decreto que aplicaba desde el 2021 en medio de la pandemia. Foto: Alessandra Benedetti - Corbis/Getty Images
    El papa León XIV revocó un decreto que aplicaba desde el 2021 en medio de la pandemia. Foto: Alessandra Benedetti - Corbis/Getty Images
Agencia AFP
hace 2 horas
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El papa León XIV puso fin a los recortes de los salarios de los cardenales y altos responsables del Vaticano decidida por su predecesor Francisco en 2021 debido a la pandemia de covid-19, según un decreto publicado este lunes, 14 de septiembre.

En marzo de 2021, el papa argentino redujo un 10% los salarios de los cardenales y un 8% los de los altos responsables de los dicasterios, los “ministerios” del Vaticano, como medida de austeridad para aliviar las finanzas de la Santa Sede, duramente golpeadas por la crisis sanitaria, en un contexto de déficit crónico.

En un “motu proprio” (decreto pontificio) publicado este lunes, el día de su 71.º cumpleaños, el papa estadounidense explica que ha decidido derogar esta medida a partir del 1 de septiembre de 2026.

Lea también: El Vaticano, la casa del papa, mueve unos 400 millones de dólares al año, ¿enfrenta crisis financiera?

Las limitaciones, que eran “necesarias para hacer frente al desafío excepcional de la pandemia”, “pueden ahora superarse”, explica el pontífice, quien asegura que las instituciones del Vaticano seguirán trabajando para garantizar su “sostenibilidad económica”. La derogación no tiene carácter retroactivo, precisa el texto.

Según las estimaciones, un cardenal de la Curia, el gobierno central de la Iglesia católica, gana entre 4.500 y 5.000 euros al mes (entre 5.200 y 5.700 dólares).

El anuncio se produce en un contexto financiero más favorable para la Santa Sede. En su último informe anual, publicado en mayo, el banco del Vaticano destacó un “año récord”, con un beneficio neto de 51 millones de euros (58 millones de dólares).

En otro documento publicado este lunes, León XIV anuló un proyecto del papa Francisco que preveía trasladar parte de los archivos de la biblioteca del Vaticano, considerados demasiado voluminosos, fuera de los muros del microestado, y optó por construir un nuevo edificio dentro de la Santa Sede.

Siga leyendo | Papa León XIV anuncia gira por América Latina: cuándo será y qué ciudades visitará

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Desde cuándo se eliminan los recortes salariales de los cardenales del Vaticano?
La derogación entró en vigor el 1 de septiembre de 2026, según el decreto publicado por el papa León XIV. La medida no tiene carácter retroactivo, por lo que no contempla devolver los montos que dejaron de recibir durante el periodo de recortes.
¿Cuánto habían reducido los salarios de los cardenales y altos funcionarios del Vaticano?
En marzo de 2021, Francisco redujo 10 % los salarios de los cardenales y 8 % los de los altos responsables de los dicasterios, como parte de las medidas de austeridad adoptadas durante la pandemia de covid-19.
¿Por qué León XIV decidió eliminar los recortes salariales en el Vaticano?
León XIV considera que las restricciones, adoptadas para afrontar el impacto económico excepcional de la pandemia, pueden superarse ahora. La decisión ocurre mientras la Santa Sede presenta una situación financiera más favorable y mantiene sus esfuerzos de sostenibilidad económica.

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