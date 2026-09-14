León XIV revocó los recortes salariales de cardenales y altos cargos del Vaticano decretados por Francisco

El papa León XIV puso fin a los recortes de los salarios de los cardenales y altos responsables del Vaticano decidida por su predecesor Francisco en 2021 debido a la pandemia de covid-19, según un decreto publicado este lunes, 14 de septiembre.

En marzo de 2021, el papa argentino redujo un 10% los salarios de los cardenales y un 8% los de los altos responsables de los dicasterios, los “ministerios” del Vaticano, como medida de austeridad para aliviar las finanzas de la Santa Sede, duramente golpeadas por la crisis sanitaria, en un contexto de déficit crónico.

En un “motu proprio” (decreto pontificio) publicado este lunes, el día de su 71.º cumpleaños, el papa estadounidense explica que ha decidido derogar esta medida a partir del 1 de septiembre de 2026.

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Las limitaciones, que eran “necesarias para hacer frente al desafío excepcional de la pandemia”, “pueden ahora superarse”, explica el pontífice, quien asegura que las instituciones del Vaticano seguirán trabajando para garantizar su “sostenibilidad económica”. La derogación no tiene carácter retroactivo, precisa el texto.

Según las estimaciones, un cardenal de la Curia, el gobierno central de la Iglesia católica, gana entre 4.500 y 5.000 euros al mes (entre 5.200 y 5.700 dólares).