Un grupo de periodistas de The New York Times recorrió la Franja de Gaza y pudo constatar cómo se libra la guerra debajo de la tierra, en esa red de túneles que construyó Hamás no solo como refugio para sus comandantes y militantes sino para fraguar desde allí sus acciones bélicas contra Israel.

Producto de ese trabajo publicó el artículo “Israel unearths more of a subterranean fortress under Gaza”, en el que explica en detalle cómo operan esos túneles, qué esconden y la forma en que el ejército israelí los ha venido destruyendo.

Los periodistas Adam Goldman, Ronen Bergman, Patrick Kingsley y Gal Koplewitz describen en su texto que esos túneles son tan anchos que dentro de ellos un alto mando de Hamás se desplaza en un carro, o tan extensos en su longitud como tres campos de fútbol. Uno de ellos estaba oculto bajo un hospital. Y otro debajo de la casa de un comandante, con una escalera de caracol por el que se bajaba a siete pisos de profundidad.