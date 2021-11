¿Qué dijo Barack Obama en su visita sorpresa a la COP26?

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se presentó en la COP26 para dar un discurso en el que analizó los avances y estancamientos que ha tenido el planeta en materia de objetivos climáticos. Lo anterior, en comparación con la cumbre del clima de París que se llevó a cabo en el 2015, mientras él era dirigente del país norteamericano.

En su declaración, Obama afirmó que la mayoría de los países “no están siendo tan ambiciosos como deberían” en sus objetivos climáticos y criticó a China y Rusia, dos de los mayores emisores de carbono, por la “peligrosa falta de urgencia” en sus planes para actuar contra el cambio climático: “Tengo que confesar que fue particularmente decepcionante ver a los líderes de dos de los países que más emiten del mundo, China y Rusia, declinar incluso asistir a las negociaciones.”, dijo.

Obama llegó a Escocia casi por sorpresa, sin maleta nuclear ni teléfono rojo, pero con el bagaje de haber sido el presidente de E.E. U.U., cuando en 2015 se alcanzó el Acuerdo de París, y con un carisma difícil de encontrar en la escena política actual. Le presentó Sheila Babauta, una activista de las Islas Marianas del Pacífico y miembro de la Fundación Obama.

Publicidad

Sin leer un papel, durante una hora desgranó un discurso sin anuncios novedosos, pero que produjo la misma emoción en los asistentes, a seis años de su intervención en la cumbre del clima de París que recordó que “debía de ser el comienzo, no el final”.

No todo es malo

“Se ha hecho un progreso significativo”, dijo Obama, que repasó algunos de los avances logrados desde entonces y, en particular, durante la COP26, como los compromisos para reducir emisiones de metano, frenar la deforestación o dejar de invertir en ciertas infraestructuras de combustibles fósiles. “También es verdad, que colectiva e individualmente, aún nos quedamos cortos. No hemos hecho ni de lejos lo que tenemos que hacer”, dijo.