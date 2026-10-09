Maduro habría negociado con las Farc la entrega de explosivos por una deuda de narcotráfico, según acusación de EE. UU.

Una nueva acusación presentada ante la justicia estadounidense señala que Nicolás Maduro habría acordado entregar explosivos de las reservas militares de Venezuela a las Farc para saldar una deuda relacionada con presuntas actividades de narcotráfico. El documento también describe supuestos intercambios de armas por cocaína entre funcionarios venezolanos y organizaciones armadas colombianas.
La información aparece en una acusación de 30 páginas presentada este jueves ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado 3 de enero en Caracas y trasladados a Estados Unidos. Los detalles del expediente fueron conocidos por El Tiempo.
Según la Fiscalía estadounidense, los hechos descritos harían parte de una relación entre altos funcionarios venezolanos y organizaciones dedicadas al narcotráfico, entre ellas las antiguas Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).