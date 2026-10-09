Maduro habría negociado con las Farc la entrega de explosivos por una deuda de narcotráfico, según acusación de EE. UU.

Una nueva acusación presentada ante la justicia estadounidense señala que Nicolás Maduro habría acordado entregar explosivos de las reservas militares de Venezuela a las Farc para saldar una deuda relacionada con presuntas actividades de narcotráfico. El documento también describe supuestos intercambios de armas por cocaína entre funcionarios venezolanos y organizaciones armadas colombianas. La información aparece en una acusación de 30 páginas presentada este jueves ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado 3 de enero en Caracas y trasladados a Estados Unidos. Los detalles del expediente fueron conocidos por El Tiempo. Según la Fiscalía estadounidense, los hechos descritos harían parte de una relación entre altos funcionarios venezolanos y organizaciones dedicadas al narcotráfico, entre ellas las antiguas Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La supuesta reunión de Maduro con Timochenko, Iván Márquez y Jesús Santrich

Uno de los señalamientos centrales del expediente se refiere a una reunión que habría ocurrido poco después de la muerte de Hugo Chávez, en marzo de 2013. De acuerdo con la acusación, Maduro y Cilia Flores se habrían encontrado con tres integrantes de la entonces cúpula de las Farc: Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como alias Timochenko; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. Conozca: Nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores: ahora EE. UU. los acusa de conspiración para cometer torturas Los fiscales estadounidenses sostienen que el encuentro habría tenido como objetivo resolver una deuda que Maduro mantenía con la guerrilla, presuntamente derivada de actividades de narcotráfico en las que ambas partes habrían participado. El documento no precisa el monto de la obligación ni el lugar donde se habría desarrollado la reunión. Sin embargo, señala que Maduro habría acordado vender explosivos provenientes de las reservas militares venezolanas para cubrir, al menos parcialmente, el dinero adeudado. Según la acusación, el dirigente venezolano sabía que la entrega de ese material podía aumentar la capacidad de las Farc para ejecutar acciones armadas contra Colombia. El señalamiento resulta relevante porque, en 2013, la guerrilla participaba en las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano, mientras el conflicto armado continuaba en diferentes regiones del país. No obstante, las afirmaciones forman parte de una acusación judicial y no constituyen por sí mismas una determinación definitiva de responsabilidad penal.

Documento de la investigación en contra de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El expediente también señala que las operaciones de suministro de material bélico habrían continuado durante varios años. Según los investigadores estadounidenses, Maduro habría facilitado la venta de minas fabricadas en Cuba y otras armas a grupos identificados por la Fiscalía como organizaciones terroristas. La acusación no establece cuántos explosivos o minas habrían sido entregados, cuál habría sido su destino final ni en qué operaciones militares pudieron utilizarse. Sin embargo, plantea una presunta conexión entre las deudas derivadas del narcotráfico y el acceso de organizaciones armadas colombianas a material bélico. Conozca: Así fue supuesta reunión de Maduro con “Iván Márquez”, “Timochenko” y “Santrich” en 2013, según Fiscalía de Nueva York

Intercambios de armas por cocaína en Venezuela

Los señalamientos no se limitan a la supuesta reunión de 2013. El documento también describe una operación que habría ocurrido alrededor de 2017 y en la que estarían involucrados miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela. Según la Fiscalía, un funcionario identificado como ‘CC-3’ habría ordenado a integrantes de ese organismo transportar armas a cambio de cargamentos de cocaína procedentes de las Farc y el Eln. Para movilizar el armamento, los militares venezolanos presuntamente utilizaron camiones destinados habitualmente al transporte de combustible. La acusación sostiene que las armas fueron llevadas hasta un puerto para su posterior envío fuera de Venezuela. De acuerdo con los fiscales, estas operaciones evidenciarían que los supuestos vínculos entre sectores del poder venezolano y organizaciones armadas colombianas no se habrían limitado al tráfico de drogas, sino que también habrían incluido el suministro de armas y el uso de recursos institucionales para facilitar actividades ilegales.

La investigación por parte del gobierno de Estados Unidos apunta a una presunta estructura de narcotráfico por parte de Maduro y Cilia Flores durante su posición de poder en Venezuela. FOTO: AFP.

La Fiscalía estadounidense ubica estos hechos dentro de una presunta estructura mediante la cual Maduro y Cilia Flores habrían utilizado sus posiciones de poder para favorecer redes de narcotráfico y obtener beneficios económicos. El expediente también recuerda que Iván Márquez y Jesús Santrich fueron acusados en Estados Unidos hacia 2020 por cargos relacionados con narcoterrorismo, narcotráfico y armas, en una acusación anterior.

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