CNN, Politico y MS Now ganaron batalla: juez bloquea decisión de Trump de impedir su acceso a la Casa Blanca

Un juez estadounidense bloqueó el martes la decisión de la Casa Blanca de impedir el acceso a los periodistas de CNN, MS Now y Politico, luego de que el presidente Donald Trump los vetó en septiembre. El juez distrital Timothy Kelly determinó que el gobierno de Trump debe permitir a los periodistas el acceso a la Casa Blanca mientras avance la demanda planteada por los tres medios contra la prohibición. Kelly dijo que los medios probablemente “logren imponerse no solo con su reclamo por el debido proceso, sino también con sus dos reclamos basados en la Primera Enmienda” a la Constitución. La Primera Enmienda protege el derecho a la libertad de prensa. Trump bloqueó el acceso de CNN, MS Now y Politico a la Casa Blanca el 18 de septiembre por considerar que divulgaron lo que calificó como “noticias falsas”, así como “ficciones y mentiras”.

CNN, MS NOW y Politico acudieron a la justicia para recuperar el acceso de sus periodistas a las actividades de la Casa Blanca. FOTO: X-@scotus_wire.

Los tres medios presentaron una demanda conjunta para levantar la veda en su contra. Una orden judicial preliminar restauró las credenciales de la Casa Blanca de los periodistas. Esa medida se vence el jueves. En contexto: ¡No los dejaron entrar! Pese a orden judicial, Trump impide acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca Ahora el juez extendió la orden para que los periodistas de los medios vetados accedan a la Casa Blanca mientras avance el proceso judicial. “El presidente Trump posiblemente vetó a los demandantes de la Casa Blanca porque cree que su cobertura en general es imprecisa y tendenciosa en su contra”, señaló Kelly. Trump ha atacado por mucho tiempo a los medios que hacen coberturas críticas de su gestión y su persona y se ha referido a los medios como “enemigos del pueblo”.

¿Qué ha pasado entre Donald Trump y los medios de comunicación en Estados unidos?

La decisión judicial que restableció el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca se produce en medio de una escalada de tensiones entre Donald Trump y los medios de comunicación estadounidenses. El conflicto se intensificó en septiembre, cuando Trump prohibió el ingreso de periodistas de esos tres medios a la Casa Blanca, al acusarlos de divulgar “noticias falsas”, así como “ficciones y mentiras”. Los medios respondieron con una demanda conjunta para recuperar sus credenciales y mantener el acceso a las actividades del Gobierno. La disputa también tuvo repercusiones en la cobertura televisiva. Después de la restricción impuesta a CNN, las cinco principales cadenas estadounidenses —ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News— suspendieron durante varios días su participación en la cobertura compartida de las actividades de la Casa Blanca, conocida como pool, en una medida de solidaridad con CNN. Conozca: Trump vs. la prensa: CNN, MSNBC y Politico buscan mantener acceso a la Casa Blanca El mecanismo consiste en designar de manera rotativa a un medio para cubrir determinados eventos, cuyo material luego se comparte con el resto de la prensa. La interrupción de esa cobertura motivó una nueva controversia con la administración Trump. El 11 de octubre se conoció que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había iniciado una investigación contra las cinco cadenas. Funcionarios de esa dependencia contactaron a los medios y solicitaron comunicaciones y materiales relacionados con la cobertura compartida, según información publicada por The New York Times. Emily Covington, portavoz del Departamento de Justicia, sostuvo que las cadenas habían “boicoteado la cobertura de los eventos de la Casa Blanca” y señaló que la División Antimonopolio investigaría si la actuación conjunta podía infringir la Ley Sherman, una norma de competencia económica. La medida también recibió cuestionamientos desde organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Bruce D. Brown, presidente del Reporters Committee for Freedom of the Press, afirmó que la investigación parecía un pretexto para obtener registros sobre la manera en que los medios cubren las actividades presidenciales. También sostuvo que las decisiones editoriales sobre la cobertura están protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

La tensión también alcanza a Fox News

El enfrentamiento entre Trump y la prensa no se limita a los medios que han cuestionado sus decisiones. Fox News, una cadena que durante años ha sido una de las principales plataformas del presidente para llegar a los votantes republicanos, también ha protagonizado episodios recientes de tensión. Según un análisis de CNN publicado en octubre, Fox habría reducido la transmisión en directo de algunos mítines de Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato. La cobertura de un acto republicano en Dallas, Texas, no habría generado un aumento significativo de audiencia, a diferencia de ocasiones anteriores. Un presentador de Fox, citado bajo condición de anonimato, aseguró que dentro de la cadena existe la percepción de que “Trump ya no genera audiencia”. Sin embargo, otra fuente familiarizada con su funcionamiento negó que hubiera una instrucción para dejar de transmitir los mítines y calificó esa versión como una especulación sin fundamento.

Trump ha expresado su molestia por la falta de cobertura de algunos de sus actos y ha advertido que los espectadores podrían abandonar la cadena. Fox no ha explicado públicamente por qué algunos mítines han perdido espacio en su programación. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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