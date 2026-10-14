CNN, Politico y MS Now ganaron batalla: juez bloquea decisión de Trump de impedir su acceso a la Casa Blanca

Un juez estadounidense bloqueó el martes la decisión de la Casa Blanca de impedir el acceso a los periodistas de CNN, MS Now y Politico, luego de que el presidente Donald Trump los vetó en septiembre.
El juez distrital Timothy Kelly determinó que el gobierno de Trump debe permitir a los periodistas el acceso a la Casa Blanca mientras avance la demanda planteada por los tres medios contra la prohibición.
Kelly dijo que los medios probablemente “logren imponerse no solo con su reclamo por el debido proceso, sino también con sus dos reclamos basados en la Primera Enmienda” a la Constitución.
La Primera Enmienda protege el derecho a la libertad de prensa.
Trump bloqueó el acceso de CNN, MS Now y Politico a la Casa Blanca el 18 de septiembre por considerar que divulgaron lo que calificó como “noticias falsas”, así como “ficciones y mentiras”.