Kast dice que apoya “cualquier situación que termine con una dictadura” en Venezuela

Kast es un abogado ultraconservador con 30 años de trayectoria en la política chilena, quien ha manifestado su apoyo a Estados Unidos y a América Latina en iniciativas orientadas a derrocar dictaduras o regímenes autoritarios en la región.

  • El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habló sobre la situación en Venezuela con Nicolás Maduro. FOTO: @joseantoniokast - Xinhua
    El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habló sobre la situación en Venezuela con Nicolás Maduro. FOTO: @joseantoniokast - Xinhua
  • Kast dice que apoya “cualquier situación que termine con una dictadura” en Venezuela
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dijo que apoya “cualquier situación que termine con una dictadura” al responder si está de acuerdo con una intervención militar en Venezuela, tras reunirse con el mandatario argentino Javier Milei en Buenos Aires.

“Claramente no podemos intervenir en eso porque somos un país pequeño (...) pero si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a todo Latinoamérica, a toda Sudamérica, un problema gigantesco”, dijo este martes el líder de ultraderecha en su primer viaje al exterior tras ganar las elecciones el domingo en Chile.

Lea también: Él es José Antonio Kast, el ultraderechista que gobernará en Chile: pinochetista, provida y antiinmigrante

El gobierno del estadounidense Donald Trump ha incrementado en los últimos meses la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Refiriéndose a los cerca más de 300.000 inmigrantes irregulares en Chile, la mayoría venezolanos, Kast propuso coordinar con otros países de la región la creación de “un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus países”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reaccionando durante un acto con militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, en Caracas, Venezuela. FOTO: Xinhua
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reaccionando durante un acto con militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, en Caracas, Venezuela. FOTO: Xinhua

Pedro MATTEY

En este sentido dijo haber hablado el tema con Milei, así como los líderes de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salvador. “Todos tienen plena consciencia de que la situación que se vive en Venezuela es inaceptable”, dijo.

En su encuentro en Casa Rosada con Milei, quien se ha posicionado como un referente de la ultraderecha global, ambos líderes “establecieron prioridades” en seguridad y contra el crimen organizado trasnacional, así como para el fomento del comercio y las inversiones, según la presidencia argentina. Unos siete millones de venezolanos emigraron desde 2024, huyendo de la grave crisis humanitaria, política y económica en su país.

Siga leyendo: Kast, presidente electo de Chile, le respondió a Maduro advertencia sobre migrantes venezolanos: “Es un narcodictador”

Temas recomendados

Política
Golpe de Estado
Izquierda
Derecha
Geopolítica
Mundo
presidente
gobierno
régimen
Dictadura
Chile
Venezuela
Nicolás Maduro
José Antonio Kast
