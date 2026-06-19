¿Le hicieron el feo a Trump? Con Biden, Clinton y Bush, Obama inaugura su centro presidencial en EE. UU.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, encabezó este jueves la inauguración de su Centro Presidencial en Chicago, en una ceremonia que reunió a cuatro expresidentes estadounidenses, ex primeras damas, líderes internacionales, celebridades de la música, figuras del entretenimiento y miles de asistentes. El evento, considerado una de las mayores concentraciones de personalidades políticas y culturales en años recientes en el país, marcó el inicio de un fin de semana de celebraciones en torno al nuevo complejo.
La apertura del centro se convirtió en una celebración de alto perfil que contó con la presencia de Joe Biden, George W. Bush y Bill Clinton, quienes compartieron escenario con Obama y sus respectivas esposas, Jill Biden, Laura Bush y Hillary Clinton. También asistió la exvicepresidenta Kamala Harris, además de líderes civiles y políticos como el reverendo Al Sharpton y Andrew Young.