La izquierda toma ventaja y sacude las elecciones en Perú: se acerca a la segunda vuelta

El conteo de votos de las elecciones presidenciales en Perú avanza hacia su recta final con un escenario aún abierto, pero con un giro clave en la disputa por el segundo lugar. Con el 91,5% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la conservadora Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar, mientras que el izquierdista Roberto Sánchez ha logrado escalar hasta el segundo puesto, desplazando momentáneamente al ultraderechista Rafael López Aliaga.
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Según el boletín más reciente, Fujimori obtiene el 17,0% de los votos válidos, seguida por Sánchez con 12,0% y López Aliaga con 11,8%. Más atrás aparece Jorge Nieto con 11,0%, en una elección marcada por la fragmentación del voto.