Gobierno de Netanyahu arremete contra Navi Pillay, la nueva Nobel de la Paz que acusó a Israel de genocidio en Gaza

El Gobierno de Israel, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, criticó este viernes, 9 de octubre, la concesión del Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, de 85 años, al considerar que el reconocimiento legitima el “odio contra Israel”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí cuestionó la trayectoria de la abogada por su papel al frente de una comisión de investigación de Naciones Unidas que concluyó en septiembre de 2025 que Israel cometió genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza.