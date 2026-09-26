Irán ratifica condena de 74 latigazos contra Parastoo Ahmadi por cantar sin velo en YouTube

La cantante iraní Parastoo Ahmadi fue condenada a 74 latigazos y dos años de prohibición para cantar, realizar actividades audiovisuales y salir del país, después de que un tribunal de apelación ratificara el fallo por un concierto publicado en YouTube.
Ahmadi confirmó la decisión en Instagram. Según informó la agencia EFE, la Sala 16 del Tribunal de Apelación de la provincia de Qom rechazó las objeciones de la artista y de las otras ocho personas procesadas y mantuvo sin cambios la sentencia emitida en junio por la Sala 122 del Tribunal Penal de Qom.
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La condena alcanza a Ahmadi, cuatro músicos y otras cuatro personas relacionadas con la producción del concierto. La cantante informó que el tribunal estableció además dos años de prohibición para ejercer actividades audiovisuales y salir de Irán. El tribunal de apelación también determinó que la decisión es “firme y de obligado cumplimiento”.