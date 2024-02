La migración ha sido el gran tema del mundo después de la pandemia. Colombia lo ha vivido de manera particular, pues el paso por el Tapón del Darién no solo lo escogen los latinoamericanos, es un trayecto de africanos y asiáticos. Según datos entregados por Migración Colombia, el año pasado atravesaron por allí más de 400.000 personas. Esto se puede reflejar en las cifras de Estados Unidos, que revelan que más de la mitad de quienes ingresan al país son del sur de América, siendo mayoría los venezolanos. Sin embargo, hay más: “Decenas de miles ahora vuelan a América desde Rusia (43.000 en el año hasta septiembre de 2023), India (42.000) y China (24.000) y luego intentan cruzar. Muchas veces resulta imposible devolverlos. China no aceptará a sus nacionales si se rechazan sus solicitudes”, publica The Economist.

Pero en los últimos meses, Biden ha decidido radicalizarse en cuanto a la recepción de inmigrantes, pues cada vez son más rechazadas las solicitudes, por lo que decenas son deportados cada día; además, se están haciendo trabajos en el muro divisorio para tapar las fisuras que son aprovechadas por los coyotes para meter a ciudadanos desesperados.