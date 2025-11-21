Indemnizan a cuatro personas que sufrieron problemas de visión ligados a Ozempic en Europa

Cuatro personas que desarrollaron graves afecciones oculares en Dinamarca después de usar el fármaco para bajar de peso Wegovy y el medicamento para la diabetes Ozempic tienen derecho a recibir compensación, indicó una asociación independiente que decide sobre indemnizaciones médicas.
Más de 40 personas solicitaron una compensación tras afirmar que desarrollaron una grave afección ocular como consecuencia del uso de uno de los medicamentos, ambos fabricados por Novo Nordisk, según la Asociación Danesa de Compensación al Paciente.
La afección ocular, conocida como NAION (neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica), consiste en una falta de riego sanguíneo al nervio óptico, lo que puede provocar pérdida de visión.