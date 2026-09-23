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Mientras Delcy Rodríguez viajó a Naciones Unidas, a María Corina le impidieron tres veces el regreso a Venezuela

La Nobel de Paz intentó entrar a territorio venezolano 3 veces en las últimas 48 horas y no fue posible. Esto es lo que sabe de su situación.

  • La líder opositora ha hecho varios intentos para ingresar a Venezuela, sin embargo, no han sido posibles por diferentes circunstancias logísticas o de restricciones. Foto: Pedro Rances Mattey/ Getty Images
    La líder opositora ha hecho varios intentos para ingresar a Venezuela, sin embargo, no han sido posibles por diferentes circunstancias logísticas o de restricciones. Foto: Pedro Rances Mattey/ Getty Images
Agencia AFP
hace 1 hora
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El regreso a Venezuela de la líder de oposición venezolana María Corina Machado desde su exilio en Panamá fue impedido nuevamente este martes, confirmaron a la AFP fuentes de su partido político Vente Venezuela, sin identificar a los responsables.

Machado salió de la clandestinidad en la que se encontraba en Venezuela en diciembre, cuando viajó oculta a Noruega para recibir el premio Nobel de la Paz. Tras una breve estadía en Estados Unidos, se instaló en Ciudad de Panamá, desde donde ha intentado regresar al país.

“Sí, intentó volver, pero se frustró” dijo el martes a AFP una fuente del equipo de Machado que ha tenido varios intentos fallidos para regresar a Venezuela, uno de ellos después del doble terremoto ocurrido en el país el pasado 24 de junio.

Su fallido regreso ocurre el mismo día en que la presidenta interina Delcy Rodríguez se reunió con el mandatario estadounidense, Donald Trump, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Los intentos de la líder de la oposición para retornar a Venezuela se han visto impedidos por una combinación de fallas mecánicas, cancelaciones de última hora y restricciones del espacio aéreo, según reportes del diario español ABC y el canal colombiano NTN24.

Lea también: María Corina Machado asegura que el régimen no la dejó entrar a Venezuela para acompañar a víctimas

“Todo lo informado por Idania Chirinos y David Alandete sobre el viaje frustrado de María Corina Machado a Venezuela está confirmado”, afirmó la fuente, al mencionar a periodistas de esos dos medios.

Según Chirinos, el primer plan consistía en una travesía por mar, y aunque las autoridades migratorias ya habían sellado el pasaporte de Machado, “el zarpe se canceló alegando imprevistos mecánicos en la embarcación”.

La periodista de NTN24 destacó que Machado intentó también este martes abordar vuelos de Panamá hacia Aruba y a Curazao, desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert, pero a ninguno de los aviones se le permitió despegar. En tanto, Alandete afirmó que Machado lleva siete intentos fallidos por retornar a Venezuela.

Esta semana en Venezuela se realiza la segunda ronda de negociaciones entre una parte de la oposición y el gobierno interino, con miras a una transición y próximas elecciones. Uno de los temas de la agenda de diálogo se centra en la libertad del ejercicio político.

Machado no participa de estas negociaciones, pero dijo que no las impediría y que esperaba resultados concretos.

Mientras esto ocurría, el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió en Nueva York con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, al margen de la Asamblea General de la ONU.

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Fue el primer encuentro entre ambos desde que la entonces vicepresidenta Rodríguez asumió el poder, tras la caída y captura en Venezuela de Nicolás Maduro y su esposa durante una operación militar estadounidense en enero.

Rodríguez gobierna desde ese momento bajo las directrices de Washington. La mandataria calificó de “histórica” la reunión con Trump en un mensaje en Telegram.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela luego del derrocamiento en enero de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.

Siga leyendo | María Corina Machado cuestiona tratado petrolero entre EE.UU. y Delcy Rodríguez: “Venezuela necesita mucho más que dinero”

Preguntas y respuestas

¿Por qué María Corina Machado no ha podido regresar a Venezuela?
Su regreso ha sido frustrado por una combinación de fallas mecánicas, cancelaciones de última hora y restricciones del espacio aéreo. El equipo de Machado confirmó que el intento de este martes también fue cancelado.
¿Cuántos intentos ha hecho María Corina Machado para regresar a Venezuela?
Según el periodista David Alandete, Machado acumula siete intentos fallidos de regresar a Venezuela.
¿Cómo intentó María Corina Machado regresar a Venezuela desde Panamá?
El primer plan contemplaba viajar por mar, pero el zarpe fue cancelado por supuestos imprevistos mecánicos. Posteriormente, Machado intentó abordar vuelos desde Panamá hacia Aruba y Curazao, pero ninguno pudo despegar.

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