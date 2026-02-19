Iglesia católica de EE.UU. pagará 180 millones de dólares para resolver demandas por abusos sexuales

Una diócesis católica de Nueva Jersey acordó pagar 180 millones de dólares para resolver cientos de denuncias de abusos sexuales, informó esta semana el obispo de la parroquia estadounidense.

El acuerdo de la Diócesis de Camden, cerca de Filadelfia, cubrirá a más de 300 sobrevivientes de abusos sexuales en relación con hechos cometidos por sacerdotes en las décadas de 1970 y 1980.

El obispo Joseph A. Williams apuntó en una carta el martes que un comité que representa a los sobrevivientes aceptó los términos de un acuerdo de bancarrota que establecería un fideicomiso de 180 millones de dólares financiado por la diócesis y sus aseguradoras.El plan está pendiente de aprobación en el tribunal de bancarrotas.

“Para los sobrevivientes del sur de Nueva Jersey, este día llega con mucho retraso y representa un hito en su camino por restaurar la justicia y la sanación y el reconocimiento que han buscado durante tanto tiempo y que merecen”, escribió Williams a los feligreses.

“A cada uno de esos sobrevivientes, me gustaría decirle: Gracias por su valentía al presentarse. Sin su coraje y su perseverancia, este nuevo día no habría amanecido”, agregó.

La Iglesia católica estadounidense se ha visto sacudida durante años por acusaciones y revelaciones de abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

Entre 1950 y 2016, la Iglesia católica en Estados Unidos recibió 18.500 denuncias contra 6.700 miembros del clero, según bishop-accountability.org.

Varios altos miembros de la Iglesia en Estados Unidos se han visto obligados a renunciar por proteger a sacerdotes abusadores sexuales.

Uno de ellos fue Roger Mahony, arzobispo emérito de Los Ángeles y quien hizo parte de los cardenales de cerrar el ataúd del fallecido papa Francisco.

El cardenal estadounidense dirigió la Arquidiócesis de Los Ángeles desde 1985 hasta el 2011. Dos años más tarde, registros internos de la iglesia revelaron que Mahony y su vicario no cooperaron ni expulsaron a los sacerdotes que al parecer habían abusado de menores de edad. El religioso ha ofrecido en reiteradas ocasiones perdón por la gestión de dichos casos. En el 2013 fue separado de su cargo.

Sin embargo, el caso más grave fue el del cardenal estadounidense Bernard Law, quien falleció a la edad de 86 años en el 2017.