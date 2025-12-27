Exconcejal británico es acusado de violar y drogar a su esposa durante 13 años con otros hombres

Esta semana, en el Reino Unido ha causado asombro lo que podría considerarse el caso Pelicot británico. Seis hombres fueron acusados de más de 60 delitos sexuales contra la esposa de uno de ellos, Philip Young. Según la Policía de Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra, durante trece años el grupo de los presuntos responsables habría abusado sexualmente y drogado a Joanne Young, exesposa de Philip.
Young, un exconcejal conservador de 49 años, es quien ha recibido el mayor número de cargos. En total, le fueron imputados 56 delitos, entre los que se encuentran violación, administración de estupefacientes y pornografía infantil. El expolítico es el único de los seis implicados que actualmente se encuentra en prisión, mientras que los demás están en libertad bajo fianza.
El principal sospechoso fue concejal del Partido Conservador en el consejo de Swindon, una ciudad ubicada al sur de Inglaterra, entre 2007 y 2010. Fue en ese último año, cuando decidió alejarse de su cargo, que –según la investigación de las autoridades– habrían comenzado los abusos.