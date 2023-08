Habló Daniel Sancho y negó romance con cirujano asesinado: “Soy culpable, él me tenía en una jaula”

Poco a poco se han conocido más detalles sobre el asesinato y posterior descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en una isla de Tailandia a manos del joven chef Daniel Sanchos, quien confesó el crimen luego de que las autoridades encontraran en bolsas de basura partes del cuerpo del cirujano plástico, con quien se dijo inicialmente sostenía una relación sentimental secreta desde hace un año.

Arrieta era un cirujano plástico de 44 años y, de acuerdo a sus redes sociales, llevaba una carrera de éxito dedicada a operar mujeres en Colombia y en Santiago de Chile.

Le recomendamos: ¿Quién era el médico colombiano que fue desmembrado por Daniel Sancho en Tailandia?

Ambos llegaron a Tailandia el pasado 31 de julio y el viaje estaba planeado hasta el 3 de agosto, día en el que precisamente habría ocurrido el crimen. Investigadores del caso explicaron que, al parecer, Sancho narró que llevó a Arrieta a su habitación y que el cirujano quería tener sexo, pero que él se negó. Entonces, en un ataque de ira, lo golpeó, lo que provocó que la víctima cayera al suelo y perdiera el conocimiento después de darse otro golpe en la cabeza con una bañera.

El mismo día que culminaba la reserva en el hotel, Sancho se acercó a la policía para denunciar la desaparición de Arrieta. Los uniformados vieron algunos rasguños y heridas en el cuerpo de Sancho que parecieron sospechosos. Ese mismo día, los recolectores de basura se toparon con restos humanos dentro de una bolsa de basura.

El cuerpo, habría sido desmembrado en 14 partes y lanzado a un vertedero y al mar por el hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho. El confeso asesino fue capturado por las autoridades de Tailandia y en ese país, específicamente en la isla de Koh Phangan, el acusado ya ofreció su versión sobre los hechos.

Puede leer: Así fue cómo Edwin Arrieta, cirujano plástico colombiano, conoció a Daniel Sancho, quien lo descuartizó en Tailandia

La prensa del país asiático dijo inicialmente que se trató de un crimen provocado por los celos y el temor de Daniel a una ruptura. Sin embargo, él ahora ha contado otros detalles que tendrán que ser aclarados en la investigación.

Sin embargo, Sancho negó esa versión y le dijo a la Agencia Efe que sí cometió el crimen, pero porque Arrieta supuestamente lo tenía “en una jaula de cristal” y lo acosaba para que fuera su pareja. “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró el confeso asesino.

El joven de 29 años negó tener una relación sentimental con el cirujano plástico, a quien acusó de haberlo engañado con el pretexto de apoyarlo en sus negocios y de amenazarlo cada vez que él se quería alejar.

Le sugerimos: El hijo del actor Rodolfo Sancho confesó haber asesinado y descuartizado a cirujano colombiano en Tailandia

“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, dijo.

Además, dijo que no se sintió forzado para confesar el crimen en Tailandia, un país en el que este tipo de delitos son poco comunes y reconocido por la severidad de sus leyes. “Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo”, aseguró.

Según recogió El País de España, el Tribunal Provincial de Koh Samui aprobó este domingo 6 de agosto una orden judicial contra Sancho. Próximamente, el confeso criminal será trasladado hasta Koh Samui, donde continuará su proceso judicial.

En el país asiático se le acusa de asesinato premeditado, ocultación y sustracción de partes del cuerpo para encubrir la muerte o la causa de esta.

Puede leer: ¿Quién es Daniel Sancho, el español que confesó haber descuartizado a cirujano colombiano en Tailandia?

La familia del médico cirujano emitió en Colombia un comunicado en el que aseguró que por el momento se abstendrá “de emitir cualquier juicio precipitado y lanzar informaciones que pudieran interferir en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso”.

Por su parte, Jorge Negrete, el alcalde de Lorica (Córdoba), donde nació el cirujano, aseguró en Twitter que “Lorica está estremecida por el doloroso episodio que rodea la muerte del cirujano Edwin Arrieta Arteaga, a su familia un inmenso y considerado abrazo; que Dios provea la fortaleza por tan irreparable pérdida. Paz en su tumba”.