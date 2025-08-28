Gaza es un “catálogo de horrores sin fin”, según la ONU

Niños llorando porque no encuentran a sus padres; personas corriendo para alcanzar comida que cae del cielo; la ciudad completamente destrozada; los medios velando a sus reporteros y los hospitales pidiendo un milagro: ese es el panorama actual que viven los habitantes de la Franja de Gaza.
Tanto dolor no ha sido omitido por Antonio Guterres —secretario general de la ONU—, quien denunció el jueves que el territorio es “un catálogo de horrores sin fin”.