Ayer Martín Vizcarra y hoy Pedro Castillo: el expresidente peruano fue condenado a 11 años de cárcel por su fallido autogolpe

El expresidente de Perú Pedro Castillo fue condenado este jueves a 11 años y medio de prisión por rebelión, tras su fallido intento de disolver el parlamento en diciembre de 2022.
El exmandatario izquierdista, sin embargo, fue absuelto de los delitos de abuso de poder y de perturbación del orden público. La fiscalía había solicitado 34 años de prisión por todos los cargos.
La Corte Suprema resolvió “condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión (...) y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo”, según el fallo leído el jueves por la jueza Norma Carbajal.
El expresidente de 56 años recibió con calma la sentencia, que puede ser apelada.
El veredicto llega un día después de que el expresidente de centroizquierda Martín Vizcarra (2018-2020) fuera sentenciado a 14 años de prisión. Vizcarra fue hallado culpable de aceptar sobornos mientras se desempeñaba como gobernador de la región Moquegua hace 11 años.