En video | Explosión en fábrica de pólvora deja al menos 23 heridos en Venezuela

Una cascada de crujidos acompañó la explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Venezuela, que dejó el jueves al menos 23 heridos y centenares de viviendas destruidas, informaron las autoridades.

Los estallidos de la pirotecnia espantaron a los vecinos de una improvisada barriada aledaña, que corrieron en busca de refugio, mientras emanaba una humareda blanca de la planta Gallo Verde, ubicada en San Francisco, periferia de Maracaibo, en el petrolero estado Zulia (oeste).

Lea más: La Corte Suprema de Brasil condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado contra Lula

“Eso botaba fuego y humo por todos lados”, dijo a la AFP Katy Santodomingo, que visitaba en ese momento a su mamá en este asentamiento de casas llamado Lucha, Batalla y Victoria, justo al lado de la fábrica.