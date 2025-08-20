Esposa de Pedro Sánchez fue convocada en España por nuevo caso de desvío de dinero

La esposa del presidente de gobierno español fue convocada por un juez en el marco de una investigación por desvío de fondos, declaró el martes un portavoz de un tribunal de Madrid, nuevo episodio de los casos en que están involucradas personas del entorno de Pedro Sánchez. Le puede interesar: Más cruces entre España y Argentina: Sánchez le responde a Milei por llamar ‘corrupta’ a su esposa. Begoña Gómez fue convocada al tribunal para ser interrogada el 11 de septiembre por un presunto caso de desvío de fondos públicos, precisó a AFP el portavoz, sin dar detalles. Según los medios españoles, el juez busca saber si una funcionaria empleada en el equipo del presidente de gobierno trabajó para Begoña Gómez, en la época responsable de un máster en la Universidad Complutense de Madrid.

Ese trabajo podría ser considerado como una utilización desviada de recursos públicos —el tiempo y el salario de la empleada— para fines privados de Gómez. Desde abril de 2024, está imputada también por corrupción y tráfico de influencia. Gómez, que dirigía hasta el inicio de clases de 2024 un máster de gestión en la Universidad Complutense de Madrid es sospechosa para el juez de haber utilizado en su beneficio las funciones de su esposo para obtener financiamientos para su maestría, especialmente ante el empresario Juan Carlos Barrabés. Esta investigación provocó un fuerte pulso entre la fiscalía y el juez encargado del caso, la izquierda y el presidente del gobierno, quien se refirió a una campaña de difamación orquestada por la extrema derecha y la oposición de derecha.

La investigación se abrió tras quejas de dos grupos relacionados con la extrema derecha. Begoña Gómez había comparecido en julio de 2024 e hizo valer su derecho a guardar silencio. Esta investigación es uno de los muchos casos de corrupción en que están involucrados allegados a Sánchez, y que llevó a la oposición a pedir con frecuencia su renuncia. El antiguo cercano colaborador de Sánchez, Santos Cerdán, tercero en la jerarquía del Partido socialista, fue detenido provisionalmente en junio en el marco de una investigación sobre sobornos relacionados con varios contratos públicos.