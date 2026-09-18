Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

EE.UU. mantiene recompensa por Diosdado Cabello pese a certificación de Venezuela en la lucha contra las drogas

El Departamento de Estado ratificó sus programas de recompensas para quien dé información sobre los cabecillas de organizaciones criminales como el Cartel de los Soles.

  • El Departamento de Estado mantiene la recompensa de 25 millones de dólares por información que dé con el arresto de Diosdado Cabello. Fotos: Getty Images
    El Departamento de Estado mantiene la recompensa de 25 millones de dólares por información que dé con el arresto de Diosdado Cabello. Fotos: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Pese al cambio de posición de Estados Unidos sobre Venezuela con el retiro de esa nación de la “lista negra” de países que han fracasado en su lucha contra las drogas, aún se mantienen las recompensas por información que permita dar con la captura de Diosdado Cabello.

Así lo confirmó el Departamento de Estado, que le aclaró a la cadena internacional NTN24 que, pese a la nueva postura diplomática, aún aplica esta medida en contra de quien se desempeña como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela.

Sobre una de las figuras más relevantes del chavismo pesa una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. Esta cifra era originalmente de 10 millones de dólares; sin embargo, se aumentó el año pasado.

Lea también | Diosdado Cabello: cómo pasó de ser buscado por EE. UU. a colaborar con Washington

Cabello forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU., donde se le acusa formalmente de participar en una conspiración vinculada a narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos asociados con armas.

Asimismo, el exvicepresidente es señalado de ser un presunto integrante y líder del denominado Cartel de los Soles, una organización criminal señalada de dirigir redes de tráfico de drogas.

¿Por qué sigue vigente la recompensa desde Estados Unidos por Diosdado Cabello?

El Departamento de Estado aclaró al medio mencionado que la certificación de lucha contra las drogas no implica el cierre de investigaciones ni la anulación de medidas judiciales previa o individualmente adoptadas contra dirigentes señalados.

Esto también implica que la postura de la Casa Blanca sobre el Cartel de los Soles no ha cambiado y las ofertas de captura siguen en pie, diferenciando así la cooperación institucional antidrogas de los procesos penales contra funcionarios específicos.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Además de Diosdado Cabello, las autoridades estadounidenses mantienen activas las ofertas por otros dirigentes señalados, incluyendo una recompensa de 15 millones de dólares por el exministro de Defensa Vladimir Padrino López.

Siga leyendo: Trump, a pesar del cambio de gobierno, no certificó al país en la lucha antidrogas, ¿por qué?

Preguntas y respuestas

¿Por qué Estados Unidos mantiene la recompensa por Diosdado Cabello?
La recompensa continúa porque el Departamento de Estado aclaró que el cambio en la certificación antidrogas de Venezuela no cancela investigaciones ni medidas adoptadas individualmente contra funcionarios señalados.
¿De cuánto es la recompensa de Estados Unidos por información sobre Diosdado Cabello?
La recompensa es de hasta 25 millones de dólares por información que permita conducir a su arresto. La cifra inicialmente era de 10 millones de dólares, pero fue aumentada el año pasado.
¿Qué otros funcionarios venezolanos tienen recompensas vigentes en Estados Unidos?
Además de Diosdado Cabello, Estados Unidos mantiene una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto del exministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López.

Temas recomendados

Internacional
Drogas
Lucha contra las drogas
Recompensa
Cartel de los Soles
Departamento de Estado
Venezuela
Estados Unidos
Diosdado Cabello
Donald Trump
Marco Rubio
Vladimir Padrino López
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos