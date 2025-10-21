x

Esta es la ciudad que prohibió la adopción de gatos negros en Halloween para evitar “rituales” siniestros

La curiosa medida, impuesta en esa ciudad, aseguró que es “temporal” por lo que iría hasta el 10 de noviembre, después de que pase este mes de octubre y los eventos relacionados con el Halloween.

  • Todas las solicitudes de acogida o adopción de felinos en esta ciudad catalana están siendo denegadas desde el 6 de octubre al 10 de noviembre. FOTO: AFP
    Todas las solicitudes de acogida o adopción de felinos en esta ciudad catalana están siendo denegadas desde el 6 de octubre al 10 de noviembre. FOTO: AFP
Agencia AFP
21 de octubre de 2025
bookmark

Estigmatizados durante mucho tiempo por traer mala suerte o por sus vínculos con lo oculto, los gatos negros han encontrado paz temporal en una ciudad española que prohibió este mes su adopción en torno a Halloween para evitar “ritos” siniestros.

Le puede interesar: Lista Clinton: las razones por las que una persona puede ser sancionada por EE. UU. y las implicaciones de esta medida

Cualquier solicitud de adopción o acogida de estos felinos será denegada entre el 1 de octubre y el 10 de noviembre para evitar “situaciones de riesgo (...) derivadas de supersticiones, ritos, rituales o usos irresponsables”, anunció el Servicio de Bienestar Animal de Terrassa, España.

La decisión de las autoridades de esta localidad próxima a Barcelona se tomó “con motivo de la llegada del periodo de Halloween”, añadió el comunicado municipal, por ser una fecha en la que “por tradición” aumentan los temores sobre posibles maltratos o rituales con los gatos negros.

“Esta medida tiene carácter estrictamente preventivo y temporal y no implica ninguna discriminación en relación con el color o las características de los animales”, precisó el servicio municipal, quien aseguró a RTVE que las solicitudes de adopción de gatos negros suelen aumentar en torno a Halloween.

El ayuntamiento “no podía mirar hacia otro lado” ante un “tema tan tétrico”, explicó el concejal de Bienestar Animal, Noel Duque, en declaraciones recogidas en el Diari de Terrassa. Duque aparece junto a un gato en la foto de perfil de su cuenta de Facebook.

Si bien en la cultura occidental los gatos negros suelen asociarse con la brujería y se consideran de mala suerte, muchas otras culturas, como la japonesa y la egipcia, los consideran símbolos de prosperidad y fortuna.

En Terrassa hay unos 9.800 gatos, según las autoridades municipales. Con esta acción, el ayuntamiento espera prevenir riesgos y sensibilizar a la ciudadanía sobre el respeto hacia todos los animales, independientemente de su apariencia.

También le puede interesar: Presentadora generada por IA condujo un documental en un canal británico y generó revuelo a nivel mundial

