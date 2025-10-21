Esta es la ciudad que prohibió la adopción de gatos negros en Halloween para evitar “rituales” siniestros

Estigmatizados durante mucho tiempo por traer mala suerte o por sus vínculos con lo oculto, los gatos negros han encontrado paz temporal en una ciudad española que prohibió este mes su adopción en torno a Halloween para evitar “ritos” siniestros. Le puede interesar: Lista Clinton: las razones por las que una persona puede ser sancionada por EE. UU. y las implicaciones de esta medida Cualquier solicitud de adopción o acogida de estos felinos será denegada entre el 1 de octubre y el 10 de noviembre para evitar “situaciones de riesgo (...) derivadas de supersticiones, ritos, rituales o usos irresponsables”, anunció el Servicio de Bienestar Animal de Terrassa, España.

La decisión de las autoridades de esta localidad próxima a Barcelona se tomó “con motivo de la llegada del periodo de Halloween”, añadió el comunicado municipal, por ser una fecha en la que “por tradición” aumentan los temores sobre posibles maltratos o rituales con los gatos negros. “Esta medida tiene carácter estrictamente preventivo y temporal y no implica ninguna discriminación en relación con el color o las características de los animales”, precisó el servicio municipal, quien aseguró a RTVE que las solicitudes de adopción de gatos negros suelen aumentar en torno a Halloween.

El ayuntamiento “no podía mirar hacia otro lado” ante un “tema tan tétrico”, explicó el concejal de Bienestar Animal, Noel Duque, en declaraciones recogidas en el Diari de Terrassa. Duque aparece junto a un gato en la foto de perfil de su cuenta de Facebook. Si bien en la cultura occidental los gatos negros suelen asociarse con la brujería y se consideran de mala suerte, muchas otras culturas, como la japonesa y la egipcia, los consideran símbolos de prosperidad y fortuna.

Algunas culturas consideran a los gatos negros de mala suerte. FOTO: SSTOCK