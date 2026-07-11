¿Por qué llamaron Erling Haaland a más de 500 bebés en Perú?

El fenómeno que ha generado Erling Haaland durante el Mundial de 2026 trascendió las canchas y llegó hasta los registros civiles de Perú. De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), más de 500 recién nacidos fueron inscritos con el nombre o el apellido del delantero noruego en las últimas semanas.
Las cifras reveladas por la entidad muestran que 468 bebés fueron registrados con el apellido “Haaland”, mientras que otros 91 recibieron el nombre completo “Erling Haaland”, una muestra de la popularidad que ha alcanzado el atacante del Manchester City gracias a su desempeño en la Copa del Mundo.
Según explicó Iván Torres, portavoz del Reniec, la mayoría de estos registros se realizaron después del inicio del torneo y aumentaron especialmente cuando la selección de Noruega consiguió avanzar por primera vez en su historia a los cuartos de final del Mundial.