El secreto para vivir más de 100 años: viaje al interior de una “Zona Azul”

La pregunta sobre la longevidad ya no es ¿Quién quiere vivir para siempre?, como la canción de Queen, sino cómo se puede vivir más de lo que pensamos.
La respuesta no necesita de grandes inversiones, como vende la industria y médica de Silicon Valley que invierte miles de millones de dólares en clínicas de longevidad, terapias genéticas y regímenes de biohacking –así le dicen ahora, pero es cuidarse de manera integral, básicamente– para retrasar artificialmente el reloj biológico. Y para hacer negocio.
Hay cinco lugares en el mundo en donde la respuesta está por fuera de los laboratorios. Se trata de ecosistemas en donde la gente vive tranquila por el tipo de comida que consume, por la disposición frente a la vida —nunca tan vigentes los griegos con el estoicismo– y otros factores que no son tan difíciles de alcanzar en países como Colombia.
EL COLOMBIANO viajó hasta uno de esos lugares conocidos como “Zonas Azules”, el que queda en Costa Rica, específicamente en la península de Nicoya. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) promueve esta región por la extraordinaria longevidad y vitalidad de sus habitantes: trabajan hasta los 80 u 85 años en todo tipo de labores y viven más de 100. Pero también por la diversidad tan rica en un país pequeño. Los ‘ticos’ –que hablan parecido a los colombianos, pero pronuncian erre como gringos– son 5.2 millones de habitantes, poco más de doble que los medellinenses.
Pero sobre Costa Rica, más allá de que no tienen Ejército y que algunos técnicos de fútbol colombianos son muy queridos en sus equipos, ofrece todo lo que un turista busca en variedad de paisajes: volcanes activos que se pueden visitar, como el Poás (ver foto anexa), a una hora en carro de la capital San José de Costa Rica; desiertos, cataratas imponentes y, claro, playas de sueño como la Sámana, con el agua clara y oleaje suave en donde se pueden hacer snorkel y kayak, entre otros deportes acuáticos.
Además de ese país, las otras “Zonas Azules” son la isla de Okinawa (Japón), las montañas de Cerdeña (Italia), la isla de Icaria (Grecia) y la comunidad de Loma Linda (California, EE. UU.). El término, acuñado a principios de la década del 2000 por los demógrafos Gianni Pes y Michel Poulain, y popularizado por el explorador Dan Buettner bajo el amparo de National Geographic, clasifica aquellas regiones del planeta con una concentración estadísticamente anómala de centenarios.
En Medellín, por ejemplo, registramos en abril de este año que ya hay más de 1.000 personas mayores de 100 años y la población mayor a 60 años se acerca al medio millón de personas para este año y tiende a incrementar de cara a los años venideros. Por eso, la gran pregunta vuelve a ser cómo llegar a esas edades más allá de los factores genéticos. En el espejo de las “Zonas Azules” puede estar la respuesta.
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