“Él tenía la protección de un pasaporte diplomático, funcionario diplomático de un gobierno legítimo, reconocido por la Organización de Naciones Unidas. C uando lo secuestran, violan las convenciones que protegen la inmunidad diplomática en el mundo, algo muy grave. Y luego, bueno, todo lo que ya se conoce: las torturas ...”, señaló Maduro.

Pero el exmandatario Iván Duque también rechazó esas declaraciones e incluso explicó que “la captura de Alex Saab fue un éxito de colaboración entre muchos países y ese fue siempre el objetivo”.

En la entrevista, Maduro también negó los señalamientos de que Saab fuera su testaferro. “Jamás he tenido un testaferro. Jamás he tenido una cuenta bancaria en el exterior. Jamás he tenido empresas, propiedades, ni las quiero tener en mi vida, jamás”.

Y en esa misma línea, en su respuesta en redes sociales, Duque le pidió explicaciones sobre presuntos pagos a Iván Mordisco por los atentados en Cúcuta.

Maduro, por su parte, cerró su intervención defendiendo que la liberación de Saab fue justa y exitosa.

“Con la prudencia del caso, con la diplomacia del caso logramos liberar de manera milagrosa a un hombre inocente. Y en el canje entregamos a un conjunto de convictos y confesos terroristas que habían cometido delitos y crímenes en el país, convictos y confesos. Fue el precio que pagamos por el secuestro. Por la libertad del secuestrado. Y creo que valió la pena ampliamente”.