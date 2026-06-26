EE. UU. levanta temporalmente las sanciones a Venezuela para facilitar la ayuda tras los terremotos

El Gobierno de Estados Unidos anunció una autorización temporal que permitirá realizar determinadas transacciones con Venezuela que normalmente están restringidas por el régimen de sanciones, siempre que estén destinadas a apoyar las labores de atención de la emergencia provocada por los terremotos del pasado miércoles. La medida, emitida por el Departamento del Tesoro, estará vigente hasta el 23 de octubre de 2026 y habilita operaciones relacionadas exclusivamente con actividades de socorro. Según la orden, estas transacciones habrían estado prohibidas bajo el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR). No obstante, la autorización mantiene varias restricciones. El documento aclara que no implica el desbloqueo de bienes sujetos a las sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ni permite operaciones que continúen prohibidas por otras órdenes ejecutivas o disposiciones del régimen sancionatorio estadounidense.

La decisión se produce en respuesta a la crisis humanitaria generada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia, considerados los más destructivos registrados en la historia reciente de Venezuela. Hasta el momento, la emergencia deja más de 589 personas fallecidas, 2.980 heridas y, de acuerdo con la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, hasta el jueves se habían reportado 40.223 personas desaparecidas. De ellas, 2.843 ya fueron localizadas, mientras que 37.380 permanecían sin contacto.

Amplíe información: 589 muertos y 2.980 heridos: Delcy Rodríguez confirma nuevo balance en Venezuela tras doble terremoto Además de flexibilizar de manera limitada las sanciones, Washington confirmó un nuevo paquete de asistencia económica. El Departamento de Estado informó que destinará 100 millones de dólares a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, así como otros 50 millones de dólares para financiar las operaciones de respuesta sobre el terreno. Desde la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero de este año, Estados Unidos ha otorgado un número reducido de permisos y licencias relacionados con la explotación y comercialización de petróleo, en coordinación con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en lo que ha sido interpretado como una flexibilización gradual de algunas restricciones económicas.

Colombia envía ayuda a Venezuela tras terremotos

En medio del nuevo balance de la tragedia, el Gobierno Colombiano dio a conocer que en la madrugada de este viernes ya se envió a Venezuela el primer contingente integrado por 63 especialistas provenientes de diversas instituciones clave, incluyendo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja. La operación también cuenta con el respaldo de la Cancillería, Policía Nacional, la Armada Nacional y el Ejército Nacional. La misión del equipo colombiano cuenta con el apoyo de cuatro perros especializados en búsqueda y rescate —Rojo, Candy, Dasta y Tamy—, entrenados para localizar personas en escenarios de desastre y facilitar la labor de los rescatistas. Lea además: Conmovedores videos de bomberos venezolanos rescatando a perritos y gatitos atrapados en los escombros tras el terremoto

Preguntas y respuestas

¿Por qué Estados Unidos suspendió las sanciones contra Venezuela? Para facilitar las operaciones humanitarias, las transacciones financieras y la llegada de ayuda tras los terremotos que afectaron al país. ¿Las sanciones fueron eliminadas definitivamente? No. La medida corresponde a una suspensión temporal para atender la emergencia y no implica el levantamiento permanente del régimen de sanciones. ¿Qué tipo de ayuda enviará Estados Unidos? Washington anunció asistencia humanitaria y apoyo logístico, además de autorizar operaciones financieras necesarias para la atención del desastre.