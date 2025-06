Ecuador afirma que alias “Fito” no pactó su entrega y niega que hubo intermediación de Colombia

De hecho, el medio sostuvo que el criminal pidió por medio de una carta, intervención de la embajadora colombiana en Quito, María Antonia Velasco, como garante del proceso.

No obstante, Reimberg sostuvo en su cuenta de X: “Alias Fito no se entregó ni hubo ningún pacto, y no participó Colombia”.

Agregó que la captura fue una operación 100 % de las fuerza ecuatorianas que obedeció a fuerte labores de inteligencia de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas del Ecuador.

Y añadió: “Las versiones de entrega pactada o mediación extranjera desinforman y faltan al esfuerzo institucional que puso fin a tiempo a su peligrosidad”.