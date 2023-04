Ya son diez los colombianos rescatados en Sudán en operación humanitaria

Elmita Acosta, una de las dos colombianas rescatadas durante la operación humanitaria española en Sudán, explicó en entrevista para Blu Radio que su hermana fue la otra colombiana rescatada, además de que llevaba tres años viviendo con su familia en Jartum –su esposo y su hija, de nacionalidad argentina–, en la capital del país africano, en donde se desempeñaban como misioneros de la Iglesia Adventista.

“Desde que empezaron los ataques no pudimos volver a salir a las calles porque las confrontaciones eran muy intensas. Entonces como familia quedamos atrapados en nuestro apartamento, en los pasillos, apartados de las ventanas para poder aguantar, y no podíamos salir a buscar provisiones. Y es por eso que no hay muchas imágenes de las calles, porque la gente no podía salir”, explicó Acosta.

Así mismo, señaló que los ciudadanos sudaneses, dada la situación de confrontación entre el Ejército y el grupo paramilitar, han buscado “la manera de evacuar la ciudad, buscando llegar a ciudades vecinas, o países vecinos, y la capital está quedando prácticamente vacía”, agregó.