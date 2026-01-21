“Tenemos armas de las que nadie sabe nada”: Trump se pronuncia sobre presunto uso de un arma sónica para capturar a Maduro

El presidente Donald Trump respondió a una de las inquietudes respecto a la escalada militar ejecutada por Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el pasado 3 de enero, que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro.

En el diálogo sostenido con la periodista Katie Pavlich, una de las preguntas fue sobre el supuesto uso de un arma sónica que habría eliminado a integrantes del cuerpo de seguridad, algo que al parecer, según testimonios de uniformados al servicio del régimen venezolano, fue determinante a la hora de que militares estadounidenses aterrizaron en Caracas.

“Hubo un arma que se usó, un arma sónica que eliminó a muchos de los guardaespaldas cubanos que se usaban para defender a Maduro. Mucha gente vio los detalles sobre esa arma y estaban preocupados. ¿Es algo de lo que los estadounidenses deberían tener miedo, algo que Estados Unidos esté combatiendo?”, fue lo que preguntó la periodista Pavlich.

“Bueno, sí, es algo que no quiero... nadie más lo tiene. Y tenemos armas de las que nadie sabe nada. Y digo que probablemente sea bueno no hablar de ellas, pero tenemos algunas armas increíbles. Ese fue un ataque increíble. No olvides que esa casa estaba en medio de una fortaleza y base militar”, respondió el presidente Trump a la periodista.