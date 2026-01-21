x

“Tenemos armas de las que nadie sabe nada”: Trump se pronuncia sobre presunto uso de un arma sónica para capturar a Maduro

Donald Trump respondió en una entrevista a los rumores sobre el uso de un arma sónica en medio de los bombardeos en Venezuela el pasado 3 de enero.

  • Tras la captura de Nicolás Maduro, queda el interrogante si Donald Trump autorizó el uso de un arma sónica para emplearse en el bombardeo del pasado 3 de enero. Fotos: GC Images y Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

El presidente Donald Trump respondió a una de las inquietudes respecto a la escalada militar ejecutada por Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el pasado 3 de enero, que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro.

En el diálogo sostenido con la periodista Katie Pavlich, una de las preguntas fue sobre el supuesto uso de un arma sónica que habría eliminado a integrantes del cuerpo de seguridad, algo que al parecer, según testimonios de uniformados al servicio del régimen venezolano, fue determinante a la hora de que militares estadounidenses aterrizaron en Caracas.

Lea también: ¿Escudo de papel? Los misiles rusos que fallaron en Venezuela y facilitaron la captura de Nicolás Maduro

“Hubo un arma que se usó, un arma sónica que eliminó a muchos de los guardaespaldas cubanos que se usaban para defender a Maduro. Mucha gente vio los detalles sobre esa arma y estaban preocupados. ¿Es algo de lo que los estadounidenses deberían tener miedo, algo que Estados Unidos esté combatiendo?”, fue lo que preguntó la periodista Pavlich.

“Bueno, sí, es algo que no quiero... nadie más lo tiene. Y tenemos armas de las que nadie sabe nada. Y digo que probablemente sea bueno no hablar de ellas, pero tenemos algunas armas increíbles. Ese fue un ataque increíble. No olvides que esa casa estaba en medio de una fortaleza y base militar”, respondió el presidente Trump a la periodista.

Estas declaraciones se dan luego de que se conocieran unas supuestas declaraciones de un soldado venezolano que presenció el operativo de EE. UU. en Caracas el pasado 3 de enero.

“En un momento, lanzaron algo... no sé cómo describirlo... fue como una onda sonora muy intensa. De repente, sentí como si me explotara la cabeza por dentro. Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, inmóviles”, dijo un integrante del cuerpo de Seguridad de Nicolás Maduro.

“No teníamos forma de competir con su tecnología, con sus armas. Lo juro, nunca había visto nada igual. Ni siquiera pudimos mantenernos en pie después de esa arma sónica o lo que fuera”, agregó en aquel testimonio el uniformado venezolano.

Lea también: Los 12 puntos de la gran disrupción: el primer año del mundo bajo la ley de Donald Trump

Aunque hasta antes de esta entrevista no se había generado ningún pronunciamiento oficial desde la Casa Blanca, el testimonio del militar al servicio de Maduro se masificó cuando la secretaria de Prensa de Trump, Karoline Leavitt, replicó dicha versión en su cuenta X.

Con las palabras del presidente estadounidense Trump ante la periodista Pavlich queda el interrogante si efectivamente se usó un arma con tal alcance o sólo se está acudiendo a una narrativa con el propósito, quizás, de generar mayor temor en quienes cuestionan las acciones de Estados Unidos.

Siga leyendo: ¿Cuál es el “arma nuclear económica” que la Unión Europea podría utilizar contra EE. UU.?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Trump confirmó el uso de un arma sónica en Venezuela?
No. Trump evitó confirmarlo directamente y afirmó que EE. UU. posee armas secretas de alto nivel tecnológico, sin ofrecer detalles.
¿Qué es un arma sónica?
Es un dispositivo que utiliza ondas de sonido de alta intensidad para incapacitar personas, aunque su uso militar real sigue siendo motivo de debate.
¿Quién difundió el testimonio del soldado venezolano?
La versión se viralizó luego de que la secretaria de prensa de Trump la replicara en redes sociales.

Temas recomendados

Internacional
Presidente de Estados Unidos
Armas
Diplomacia
presidente
Inteligencia militar
Bombardeos en Venezuela
Venezuela
Caracas
Casa Blanca
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Donald Trump
