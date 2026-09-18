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Donald Trump llega a las elecciones legislativas de EE. UU. con cifras críticas; demócratas repuntan en intención de voto

A menos de dos meses de celebrarse las elecciones para el Congreso de Estados Unidos, el presidente y su partido pierden terreno en la intención de voto, además de una desaprobación del jefe de Estado en la mayoría de los encuestados.

  • En las elecciones del mes de noviembre, Donald Trump y el Partido Republicano se juegan el control en el Senado y la Cámara de Representantes, además de algunas gobernaciones. Foto: Getty Images
    En las elecciones del mes de noviembre, Donald Trump y el Partido Republicano se juegan el control en el Senado y la Cámara de Representantes, además de algunas gobernaciones. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Estados Unidos celebrará sus elecciones legislativas en menos de dos meses. Mientras se acerca el día decisivo para formar el nuevo Congreso, el panorama parece complicarse para Donald Trump y el Partido Republicano, que pierde terreno en la intención de voto.

Así lo evidencia la última encuesta realizada en el país norteamericano por la firma Siena College para The New York Times. Este sondeo se realizó del 8 al 13 de septiembre y la muestra es de 1.503 ciudadanos estadounidenses.

Según esta encuesta, a la pregunta ‘si las elecciones para el Congreso se celebraran hoy, ¿por qué candidato de qué partido tendría más probabilidades de votar en su distrito?’, el 51 % respondió que lo haría por uno demócrata, mientras que un 43 % afirmó que lo haría por uno republicano.

Este resultado iría de la mano con la desaprobación que enfrenta Trump en su segundo año de gobierno, donde apenas un 38 % aprueba su gestión como presidente, mientras que la insatisfacción creció a un 59 %.

Lea también | La aprobación de Donald Trump cae al 32 %: es el segundo presidente más impopular en la historia de EE. UU.

Así, en caso de que este panorama se concrete en las elecciones, Trump podría terminar su mandato con un legislativo opositor, algo contrario a lo que sucede actualmente, donde el Partido Republicano tiene las mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Sobre los motivos por los cuales los estadounidenses desean un control demócrata en el Congreso, el 21 % manifestó que sería por una oposición al presidente y un 20 %, a los republicanos. Entre otros motivos, un 9 % desea un cambio y un 6 % tiene preocupaciones sobre el estado de las libertades.

La pérdida de terreno por parte del partido del gobierno no sería solo en el legislativo, pues en las gobernaciones que se renovarán también el 3 de noviembre, un 52 % manifestó su elección de elegir a un candidato demócrata mientras que el 41 % lo haría por un republicano.

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Los comicios del 3 de noviembre centran la atención en el país norteamericano, donde se juegan los 435 puestos de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado de Estados Unidos.

Siga leyendo: Trump promete regalar 5.000 dólares a cada adulto de Estados Unidos si los republicanos ganan el Congreso

Preguntas y respuestas

¿Cuándo son las elecciones legislativas de Estados Unidos de 2026?
Las elecciones legislativas de Estados Unidos se realizarán el 3 de noviembre de 2026. En estos comicios se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado.
¿Qué dice la última encuesta sobre demócratas y republicanos para el Congreso?
La encuesta de Siena College para The New York Times señala que el 51 % de los consultados votaría por un candidato demócrata y el 43 % por uno republicano si las elecciones fueran hoy.
¿Cuál es la aprobación de Donald Trump según la última encuesta?
El 38 % de los encuestados aprueba la gestión de Donald Trump como presidente, mientras que el 59 % manifiesta insatisfacción con su desempeño, según el sondeo realizado entre el 8 y el 13 de septiembre.

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