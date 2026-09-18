Donald Trump llega a las elecciones legislativas de EE. UU. con cifras críticas; demócratas repuntan en intención de voto

Estados Unidos celebrará sus elecciones legislativas en menos de dos meses. Mientras se acerca el día decisivo para formar el nuevo Congreso, el panorama parece complicarse para Donald Trump y el Partido Republicano, que pierde terreno en la intención de voto.

Así lo evidencia la última encuesta realizada en el país norteamericano por la firma Siena College para The New York Times. Este sondeo se realizó del 8 al 13 de septiembre y la muestra es de 1.503 ciudadanos estadounidenses.

Según esta encuesta, a la pregunta ‘si las elecciones para el Congreso se celebraran hoy, ¿por qué candidato de qué partido tendría más probabilidades de votar en su distrito?’, el 51 % respondió que lo haría por uno demócrata, mientras que un 43 % afirmó que lo haría por uno republicano.

Este resultado iría de la mano con la desaprobación que enfrenta Trump en su segundo año de gobierno, donde apenas un 38 % aprueba su gestión como presidente, mientras que la insatisfacción creció a un 59 %.

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Así, en caso de que este panorama se concrete en las elecciones, Trump podría terminar su mandato con un legislativo opositor, algo contrario a lo que sucede actualmente, donde el Partido Republicano tiene las mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Sobre los motivos por los cuales los estadounidenses desean un control demócrata en el Congreso, el 21 % manifestó que sería por una oposición al presidente y un 20 %, a los republicanos. Entre otros motivos, un 9 % desea un cambio y un 6 % tiene preocupaciones sobre el estado de las libertades.